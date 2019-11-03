Aydınlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Akarçay (90), düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Ali Akarçay, yaşlılığa bağlı nedenden dolayı tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kore gazisi Ali Akarçay için, Bozdoğan ilçesinin Yazıkent Mahallesi Yazıkent Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Akarçay, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, Yazıkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç dışında Bozdoğan Belediye Başkanı AK Partili Ufuk Altıntaş, Denizli Merkez Komutanı Albay Cengiz Güven, Nazilli Garnizon Komutanı Asteğmen Emre Özlü, Nazilli Garnizon Komutanlığı memuru Ahmet Yaman, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede konuşma Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, "Gazimiz Ali Akarçay, Kore Savaşı'nda 1950-1953 yılları arasında Türkiye'den gönderilen askerler arasındaymış. Tedavi görmekte olduğu ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde rahmetli oldu. Cenazeye gelerek bizleri yalnız bırakmayan, tüm yöneticilerimize, Askeri erkanımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, gazinin madalyası ile Türk bayrağını oğlu Recep Akarçay'a teslim etti.



