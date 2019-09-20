Son Dakika
Aydın ve Denizli emniyet müdürleri değişti
RESMİ Gazete'de bugün yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi kapsamında Aydın ve Denizli il emniyet müdürleri değişti. Aydın'a Mehmet Suat Ekici, Denizli'ye Kenan Yıldız atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla...
GENEL 20.09.2019, 11:00
RESMİ Gazete'de bugün yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi kapsamında Aydın ve Denizli il emniyet müdürleri değişti. Aydın'a Mehmet Suat Ekici, Denizli'ye Kenan Yıldız atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un yerine Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici atandı. Baştuğ ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde merkeze alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir merkeze çekilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ise Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Demir, Denizli Emniyet Müdürü'yken 2014'te Konya'ya atanmış, 2 yıl görevin ardından Denizli'deki görevine geri dönmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un yerine Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici atandı. Baştuğ ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde merkeze alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir merkeze çekilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ise Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Demir, Denizli Emniyet Müdürü'yken 2014'te Konya'ya atanmış, 2 yıl görevin ardından Denizli'deki görevine geri dönmüştü.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0