NOT: Aydın'da toprağa verilen şehit Görkem Akkuş'un cenaze töreni haberiyle ilgili fotoğraflarda şehit annesi Nazife Akkuş'un bilgileri yanlış yer almıştır. Gönderdiğimiz yeni fotoğrafların kullanılmasını rica ederiz.
Aydın şehidini uğurladı - Ek fotoğraf
NOT: Aydın'da toprağa verilen şehit Görkem Akkuş'un cenaze töreni haberiyle ilgili fotoğraflarda şehit annesi Nazife Akkuş'un bilgileri yanlış yer almıştır. Gönderdiğimiz yeni fotoğrafların kullanılmasını rica ederiz.
07 Mayıs 2019 Salı 19:12
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