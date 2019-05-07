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Aydın şehidini uğurladı - Ek fotoğraf

NOT: Aydın'da toprağa verilen şehit Görkem Akkuş'un cenaze töreni haberiyle ilgili fotoğraflarda şehit annesi Nazife Akkuş'un bilgileri yanlış yer almıştır. Gönderdiğimiz yeni fotoğrafların kullanılmasını rica ederiz.

Aydın şehidini uğurladı - Ek fotoğraf

NOT: Aydın'da toprağa verilen şehit Görkem Akkuş'un cenaze töreni haberiyle ilgili fotoğraflarda şehit annesi Nazife Akkuş'un bilgileri yanlış yer almıştır. Gönderdiğimiz yeni fotoğrafların kullanılmasını rica ederiz.

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