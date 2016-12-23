Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Ediz VERDİOĞLU/AYDIN, () - AYDIN merkezli 4 ilde, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, geçen çarşamba günü başta Aydın'ın Nazilli, Bozdoğan ve Efeler ilçeleri olmak üzere uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul, İzmir ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 23 av tüfeği fişeği, 10 adet 9 mm'lik mermi, 200 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu içmekte kullanılan bong denilen düzenek ele geçirildi. 7 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 14 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI