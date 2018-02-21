Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manavgat'a şehit ateşi düştü
Manavgat'a şehit ateşi düştü
 Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukatı Fidel Okan'ın yargılandığı dava
Gazeteci İsmail Küçükkaya mahkemede
FETÖ soruşturmasında 2 iş adamı tutuklandı
Ünlü 2 iş adamı FETÖ'den...
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı...

Aydın Köşk'teki kazada ölenler toprağa verildi

AYDIN'ın Köşk ilçesinde uçuruma yuvarlanan minibüste ölen 3 kişi, memleketleri İzmir'in Ödemiş ilçesinde toprağa verildi. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Köşk ilçesinin Akçaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah zeytin toplamaya...

Aydın Köşk'teki kazada ölenler toprağa verildi
AYDIN'ın Köşk ilçesinde uçuruma yuvarlanan minibüste ölen 3 kişi, memleketleri İzmir'in Ödemiş ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Köşk ilçesinin Akçaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah zeytin toplamaya giden aynı aileden 6 kişi, akşam evlerine dönmek için minibüsle yola çıktı. Habip Seylan (30) yönetimindeki minibüs, Çayırköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Ayşe Seylan (79), gelini Leyla Seylan (39) ve torunu Nimet Seylan (15) öldü. Minibüs şoförü Habip Seylan ile diğer yolcular Muhsin Seylan (32) ve Merve Seylan'ın (17) ise yaralı kurtuldu. Kazada ölen babaanne, gelin ve torununun cenazeleri, bugün memleketleri Ödemiş'e getirildi. Çayır Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından ölenler, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem ile vatandaşlar cenazeye katıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314