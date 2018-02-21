Aydın Köşk'teki kazada ölenler toprağa verildi

AYDIN'ın Köşk ilçesinde uçuruma yuvarlanan minibüste ölen 3 kişi, memleketleri İzmir'in Ödemiş ilçesinde toprağa verildi.Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Köşk ilçesinin Akçaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah zeytin toplamaya giden aynı aileden 6 kişi, akşam evlerine dönmek için minibüsle yola çıktı. Habip Seylan (30) yönetimindeki minibüs, Çayırköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Ayşe Seylan (79), gelini Leyla Seylan (39) ve torunu Nimet Seylan (15) öldü. Minibüs şoförü Habip Seylan ile diğer yolcular Muhsin Seylan (32) ve Merve Seylan'ın (17) ise yaralı kurtuldu. Kazada ölen babaanne, gelin ve torununun cenazeleri, bugün memleketleri Ödemiş'e getirildi. Çayır Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından ölenler, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem ile vatandaşlar cenazeye katıldı.

FOTOĞRAFLI