Aydın emniyetinden şekerli bayram denetimi

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN- İzmir Otoyolu'nda denetim yapan polis ekipleri, şeker ikramında bulunup bayramlarını kutladığı sürücüleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, her bayramda olduğu gibi bu yıl da Aydın-İzmir Otoyolu'nda Ramazan Bayramı öncesi denetim yaptı. Trafik polisleri, durdurdukları araç sürücülerine ve yolculara, şeker ikramında bulunularak bayramlarını kutladı. Ekipler, sürücülere broşür vererek trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı, kurallara uymaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu, "Aydın'da hem kendi sınırları, hem de yakın çevrede bulunan turizm merkezlerinden dolayı yoğun bir trafik mevcut. Bayramlarda ve resmi tatillerde, bu trafik akışı daha da yoğunlaşıyor. Bu nedenle kazalar artıyor, üzücü durumlar yaşanabiliyor. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde ve bölge trafiğin sorumluluk alanlarında, her 20 kilometreye bir ekip düşecek şekilde denetim planlarımızı uyguluyoruz. Bürolarda çalışan ekiplerimizi de bayram dolayısıyla takviye olarak görevlendirdik. Bayram süresinde günde ortalama 92 ekip, 200 personelle görev yapıyor. Yapılan kontrollerde sürücülerden özellikle trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi.

Öte yandan sürücüler, denetimden memnun olduklarını ifade etti.



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