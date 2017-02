Aydın Doğan Vakfı’ndan geleceğin iletişimcilerine ödül

Ezgi ÇAPA – Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, () AYDIN Doğan Vakfı tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’nda genç iletişimler ödüllendirildi. 37 üniversitenin İletişim Fakültelerinden Yazılı, Görsel, İşitsel, Reklam, Halkla İlişkiler ve İnternet Yayıncılığı dallarında 1295 öğrencinin 772 çalışmayla katıldığı yarışmada, 118 proje ödüle değer bulundu.

BASIN DÜNYASININ DUAYENLERİ İLE GENÇ İLETİŞİMCİLER BİR ARADAYDI

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi M. Erol Çamur, D-SMART Blue TV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Fikret Ercan, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve Köşe Yazarı Doğan Hızlan, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, CNN Türk Program Koordinatörü Direktörü Aslı Öymen, Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Şafak Ongan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Orhan Erinç, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fügen Toksü, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, Doğan Medya Grubu yöneticileri, rektörler, dekanlar, gazeteciler, öğretim görevlileri ve finale kalan öğrenciler katıldı.

HANZADE DOĞAN BOYNER: TEKNOLOJİ DEĞİŞSE DE İLETİŞİMİN ÖZÜ AYNI KALIYOR

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatımızı ve iletişimi ne yönde değiştirdiğinden bahsetti. “Doğan Online ve Hepsiburada.com gibi, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinin kurucusu kimliğimle söylüyorum: Teknolojinin bize sunduğu olanaklar tartışılmaz. Gittikçe dijitalleşen dünyada bireyler güçlendi, sınırlar kalktı, bilgiye erişim kolaylaştı, bilgi çoğaldı. Tüm bu kazanımlar çok değerli. Ancak dijitalleşmeyle gelen bir kavram var; ‘post-truth’ ya da sanal gerçeklik… Hepimizin bu kavrama temkinli yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Sanal gerçekliğin toplumları etkisi altına alması belli riskleri beraberinde getiriyor. Dijitalleşme, her alanda olduğu gibi iletişim disiplininde de belli dönüşümlere yol açtı. İletişim profesyonellerinin iş yapış biçimleri değişti. Fakat iletişimin özü aynı kaldı. O öz, samimiyet ve gerçeklikten oluşuyor” diye konuştu.

ÖDÜLLER

Sunuculuğunu Ziya Kürküt’ün yaptığı 28. Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni’nde ilk ödülleri, 6 ana daldan ilki olan yazılı dalda; “Haber-Haber Araştırma” kategorisindeki ilk üç ödül Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan tarafından verildi. Bu dalda birinci Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Ozan Ömer Kadüker, ‘Türkiye'nin İlk Medya Trolü; Levent Oran’ haberiyle oldu. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Hatice Arslan ‘Kızının Kahramanı Yılın Babası Oldu’ haberiyle ikinci, , Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Bülent Kül, ‘Mangalın Alevi Onların Alınteri’ haberiyle üçüncü oldu.

Röportaj

Yazılı dalın “Röportaj” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner verdi.

Birincilik: Selin Maden, ‘Ev Kadınıydı Pilot Oldu’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi.

İkincilik: Sinem Tosun, ‘Gümüşhane'nin Fırıncısı National Geograpich'in Ödüllü Fotoğrafçısı’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Üçüncülük: Alp Eren Kaya, ‘Foto-Röportaj / Dikmen Vadisi: Köprünün Öte Tarafındaki Hayatlar’, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Mizanpaj

Yazılı dalın “Mizanpaj” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman verdi.

Birincilik: Işıl Kaptan, ‘Genç İfade Gazetesi Manşet Tasarımı’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Vedat Esendere, ‘Sinema Kadrajından Geleceğe Umutla, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Ozan Oğuz Kurt, ‘GazeteYeditepe-Kapak Tasarımı’, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi



Spor

Yazılı dalın “Spor” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl verdi.

Birincilik: Erdi Tufan, ‘Turuncu Yarınlar’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Burak Altunsaray, ‘İlklerin Kadını Gülçin Erdiş: “Ben hayatla mücadele etmeyi seçtim”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Emin Kuvat, Muhammet Bey, 'Yolu Asfalttan Geçen Çocuklar', Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Fotoğraf

Yazılı dalın “Fotoğraf” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Orhan Erinç ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar verdi.

Birincilik: Coşkun Kan, ‘Mecburiyet Caddesi’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Ozan Yazar, ‘Sis Balıkçısı’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Galip Ezberci, ‘Tutunamıyorum Artık’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

GÖRSEL DAL

28. Genç İletişimciler Yarışması ikinci ana dalı olan görsel dalın ödüllerini Umur Birand verdi.

Televizyon Haberi

Birincilik ‘Mehmet Ali Birand’ Ödülü: Gözde Deniz, Kezban Kızıl, Sultan Soysal, ‘Ringlerin Gündelikçi Şampiyonu’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Anıl Caner Gürbüz, Dilhan Keskin ‘Tinerci Mustafa’, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Asel Akmatalieva, ‘Kırgız Şırdağı’, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Görsel dal belgesel kategorisi ödülleri CNN Türk Genel Müdür Erdoğan Aktaş tarafından verildi.

Belgesel

Birincilik: Barış Bilir, Enes Ergün, Saffet Güneş, Salisar Çamyar, ‘Etfal’, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Caner Özarslan, ‘Bademler’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Cevat Cengizhan Onat, Mehmet Can İncedal, ‘Tarlataban’, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Genç kızların eğitim yoluyla güçlendirilmesi için çalışmalar yürüten Aydın Doğan Vakfı, bu çalışmaları tüm iş platformlarında önceliklendirmeyi hedefliyor. Bu amaçla bu yıl Genç İletişimciler Yarışması’nda “Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya” başlığı altında kabul edilen kısa film ve belgesel projelerinden kazanana ödülünü CNN Türk Program Koordinatörü Direktörü Aslı Öymen verdi.

“Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya”

Gökhan Öcal, ‘Süheyla’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

“Kısa Film” kategorisindeki ödülleri D-SMART Blue TV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ verdi.

Kısa Film

Birincilik: Ecem Dalyan, ‘Ayak-kabı’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Osman Oğuz Koral, ‘İstop’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Vedat Oyan, ‘Mavera’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

İŞİTSEL DAL

Yarışmanın son ana dalı olan işitsel dalın ödülleri Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök tarafından verildi.

Radyo Haber Spikerliği

Birincilik: Berkin Güvendik, ‘Günün Ardından’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Abdullah Kasım Aytekin, ‘Radyo Üniversite Ana Haber’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Serdar Er, ‘Radyo Üniversite Haber Bülteni’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

“Radyo Programcılığı” kategorisindeki ödülleri ise Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Şafak Ongan verdi.

Radyo Programcılığı

Birincilik: Doğa Bekiroğlu, ‘Doğa Bekiroğlu ile Cazlı Geceler’, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Mustafa Celal Safalı, Berkin Güvendik ‘Anadolu'ya Hasret Türküler’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Gökhan Öcal, ‘Futbol Çölünde Bir Vaha Aykut Kocaman’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

REKLAM

Reklam dalında ödüllerin verilmesiyle devam eden törende bu ana dalın ilk işki kategorisindeki ödülleri ise Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve Köşe Yazarı Doğan Hızlan tarafından verildi.

Reklam Filmi Senaryosu

Birincilik: Sena Yeniçeri, ‘Head&Shoulders Reklam Filmi’, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Buğra Yağız Kıraç, Can Akalın ‘OMO-Öğretmen Çocuk’, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Betül Silindir, Meriç Özyön, ‘Durex- Yemek/Gezi’, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Basın Reklamı

Birincilik: Tamer Kılıç, Zeynep Sakallıoğlu, ‘SanDisk İlan’, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Hande Özgül, İpek Ağma, Zeki Oytun Vural ‘Unicef-Çocuk İşçiliği’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Betül Silindir, Merve Güler ‘Kolay Kurulum’, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Sami Batuhan Boz, ‘Mesaj Alındı’, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: G. Buse Koca, ‘Bioxcin-Saçlarınız Tarakta Kalmasın’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi





“İnternet Reklamı” kategorisindeki ödülleri Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Fikret Ercan verdi.

İnternet Reklamı

Birincilik: Cem Ilgazlı, Gökhan Kesmen, Pelin Özkaya ‘Nivea Sun Tam Size Göre!’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Tamer Kılıç, Zeynep Sakallıoğlu ‘Eşsiz Hayvanlar’, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Erkan Batuk, ‘Dünya Başına Yıkılmasın!’, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi

Reklam dalının bir diğer kategorisi olan “Reklam Kampanyası Büyük Ödülü“ ise Reklamcı Jeffi Medina tarafından verildi.

Reklam Kampanyası Büyük Ödülü

Burcu Yurtseven, Efe Tatlıcı, Melike Saray Vehap Batuhan İns, ‘Tanem Kuruyemiş: ''Yeni Nesil Atıştırmalık'', Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

Bu sene ilk kez verilen “Suzuki Reklam Kampanyası Büyük Ödülü”nü Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan verdi.

Suzuki Reklam Kampanyası Büyük Ödülü

Abdoulaye Gning, ‘Suzuki-Özgürlük Yolunuzda’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

İNTERNET YAYINCILIĞI

İnternet yayıncılığı dalında “İnternet Sitesi” kategorisinde yarışan genç iletişimcilere ödülleri Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çamur tarafından verildi.

İnternet Sitesi

Birincilik: Beste Yıldırım, Selim Burunkaya, Sema Güngören ‘Asırlık Yadigarlar’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Ozan Ömer Kadüker, ‘insanhane.com’, Kocaeli Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi



Üçüncülük: Abdulkadir Onur Köseoğlu, ‘Esra Kazmirci Mimarlık Kurumsal Websitesi’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Blog

Birincilik: Satı Kaya, ‘Expo Günlüğüm’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Bilgehan Altuntaş, Burçin Uğuz, Tuğçe Beydoğan, Tuğçe Çoşgun, ‘Kritik İncelemeler’, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Sid Ali Mohamed, ‘Türkiye'de Yeniyiz Biz’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

“Sosyal Medya Projesi” kategorisinde kazananlara ödülleri hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi tarafından verildi.

Sosyal Medya Projesi

Birincilik: Enes Ünal, ‘Winnerview’, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Emre Diktire, Taha Yıldız ‘Evinden Uzakta’, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Yiğit Gürbüz, ‘Annelerin İçinde İyilik Var’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

İnternet Medya Sitesi

Birincilik: Buğra Hantop, Doruk Demirüstü, Seray Yücel, Uğur Özdemir ‘minimalistfil.com’, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Ejaz Kadry, ‘Bilgi-Bedava.net’, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Mert Demir, Tolga Cihan, ‘www.ezberbozanlar.com’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

HALKLA İLİŞKİLER

Yarışmanın diğer bir ana dalı olan halkla ilişkiler dalında 3 kategoride ödüllerin verilmesiyle devam eden törende, “Kurumsal İletişim Projesi” ödülleri Doğan Holding Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu tarafından verildi.

Kurumsal İletişim Projesi

Birincilik: Anıl Şencan, Çağlar Yıldırım, Kadriye Onbaş, Sernur Karaoğlu, ‘Yaşaması Söylemesinden Daha Zor’, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Gözde Güre, Melek Bayraktar, Nursena Savran, Seda Delimehmet, ‘Mizahtan Gelen Sanat’, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Adil Sezer, Burak Erdoğan, Mustafa Sayın, Raşit Fırıloğlu, ‘Finans Kulüp - Anlaşılır Finans, Erişilebilir Finans Kulübü’, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla ilişkiler dalında “Ürün-Hizmet Tanıtım Projesi” kategorisindeki ödüller TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Fügen Toksü tarafından verilirken, “Sosyal Sorumluluk Projesi” kategorisinde kazananlar ödüllerini Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş’tan aldılar.

Ürün-Hizmet Tanıtım Projesi

Birincilik: Burak Gören, Ferhat Ergül, İsmail Tayyar, Talha Sözeri, ‘GAGOZ Ürün-Hizmet Tanıtım Projesi’, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi



İkincilik: Elif Erva Altay, Yusuf Caner Saka, ‘Saf Glutensiz Bebek Maması’, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Erhan Demirel, Hızır Ali Kasap, Melek Bayraktar, Nursena Savran, ‘Sohbetin Vazgeçilmezi’, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi

“Sosyal Sorumluluk Projesi” kategorisindeki ödülleri Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş verdi.

Sosyal Sorumluluk Projesi

Birincilik: Emre Sarı, ‘Yaz Kızım’, Kocaeli Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi



İkincilik: Beste Yıldırım, Çağla Uysal, Necdet Arıkan, Selim Burunkaya, ‘Bana Biraz Renk Ver’, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi



Üçüncülük: Büşra Meliha Hallaç, Didem Ekici, Kübra Daloğlu, Mehmet Önel, ‘O.K. İnsan Hakları Sosyal Sorumluluk Projesi’, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

HANZADE DOĞAN BOYNER'DEN DEKANLARA BERAT

2016 ödüllerinin sahiplerini bulmasının ardından tören; ödülleri kazanan öğrencilerin yetişmesinde sağladığı değerli katkılar nedeniyle iletişim fakültesi dekanlarına Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner tarafından beratların verilmesiyle sona erdi.

İLK ÜÇE GİRENLERE ÖDÜL

Birincilere Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 1000 TL’lik para ödülü ve 500 TL değerinde hepsiburada hediye çeki, ikincilere Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 200 TL’lik para ödülü ve 300 TL değerinde D&R hediye çeki, üçüncülere Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 150 TL’lik para ödülü ve 200 TL değerinde D&R hediye çeki verildi.

Reklam Kampanyası Ödülü: Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 1500 TL’lik para ödülü ve 500 TL hepsiburada hediye çeki .

Suzuki Reklam Kampanyası Büyük Ödülü: Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, Suzuki’den 3000 TL’lik para ödülü.

“Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya” Ödülü: Aydın Doğan Vakfı Ödül heykelciği, 1000 TL’lik para ödülü ve 500 TL değerinde hepsiburada hediye çeki.

KATILAN ÜNİVERSİTELER

28. Genç İletişimciler Yarışmasına katılan fakülteler şöyle: Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi.

