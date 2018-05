Aydın Doğan Vakfı'ndan başarılı kız öğrencilere destek

Taner YENER - İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL,() AYDIN Doğan Vakfı’nın yaptırdığı yurtlarda ve Baba Beni Okula Gönder seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kala en başarılı 36 kız öğrenci, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Aydın Doğan Vakfı’nın yaptırdığı yurtlarda ve Baba Beni Okula Gönder seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan 36 kız öğrenci, ‘Başarı Beni İstanbul’a Götürüyor’ gezisi kapsamında öğretmenleriyle birlikte 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da ağırlandı. Vakfın 2009 yılından beri düzenlediği organizasyonda bu yıl Ağrı, Erzurum, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kars, Osmaniye, Tekirdağ’dan gelen öğrenciler, gezi süresince Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya gibi İstanbul’un tarihi mekanlarını görmenin yanı sıra kültürel etkinliklere de katıldı. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin tanıtım programlarında üniversiteler hakkında bilgi alan öğrenciler, ayrıca Hepsiburada ofisini de ziyaret ederek e-ticaret ve şirket birimlerinin işleyişleri hakkında yetkililerden bilgi alma fırsatı yakaladılar.

HANZADE DOĞAN BOYNER ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Başarılı kız öğrenciler için Doğan Holding’te bir ödül töreni düzenlendi. Tören öncesi Doğan Holding bünyesinde çalışan kadın konuşmacılar, öğrencilere eğitimin önemini, üniversite okumalarını ve meslek sahibi olmalarını istediler. Aydın Doğan Vakfı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de tören öncesi öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrenciler, Hanzade Doğan Boyner ile birlikte gruplar halinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEK CİNSİYETLİ BİR DÜNYA DEĞİL HEP BERABER YAŞIYORUZ

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Günümüz toplumlarında kadının rolü hala ideal noktadan uzak ve gelişim için gidilecek daha çok yol var. Cinsiyet eşitliği açısından, karşılaştığımız zorlukların temelinde, basitçe ifade etmek gerekirse eski alışkanlıklar ve önyargılar yatıyor. Sosyal normlara, kurallara, varsayımlara ve beklentilere sirayet etmiş bu önyargılar, cinsiyete dayalı kalıplar, üstü kapalı mesajlar; kızlarımızın, kadınlarımızın gerek toplumsal yaşamda gerekse iş dünyası ve akademik dünyada arka planda bırakılmasına yol açıyor. Fakat bu durum, kötümserliğe ya da eylemsizliğe kapılmak için bir neden değil. Çok önemli yollar katedildi. Bugün burada birçok üst düzey yönetici sizleri görmeye geldi. Sizler de onlardan feyz alıp onlar gibi olmayı planlamalısınız. Dünya değişti ve biz hep beraber bu eşitsizlikleri aşabilecek güçteyiz. Kadınlar erkekler hep beraber.” diye konuştu.

EŞİTSİZLİKLERİN EĞİTİM YOLUYLA AŞILACAĞINA İNANIYORUZ

Aydın Doğan Vakfı olarak kız çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini ifade eden Fetvacı, “Biz istersek çok önemli şeyler başarabiliyoruz. Önemli olan çocuklara istedikleri fırsatları verebilmek. Bu fırsatları yakaladığınız zamanda ısrarla, inatla hiç durmadan çalışmak. Aydınlık bir geleceğin anahtarının, gençlerimizin elinde olduğuna inanıyor ve eşitsizliklerin eğitim yoluyla aşılacağına inanıyoruz. Bu alanda da sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili burslar veriyoruz. Yurtlardaki sizlerle iletişim içinde olmaya çalışıyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerin, üniversiteye hazırlanan her birinize üniversiteye hazırlık kitaplarınızı hangi alanda istiyorsanız yolluyor. Burslar verdiğimiz öğrencilerimize mentörlük programımız var. Doğan grubu yöneticileri birebir öğrencilere buluşuyorlar, konuşuyorlar, dertleşiyorlar önerilerde bulunuyorlar. Onun ötesinde yaz okulumuz var. Bu yaz okulumuz geçen sene çok başarılı oldu. Yaz okuluna gelen burslu üniversite öğrencilerimiz kendi aralarında liderlik, proje yapma ve güçlü kadın olma eğitimi aldılar. Onlarla en gurur duyduğumuz proje ‘Sen de yapabilirsin’ projesi oldu. Onlar şöyle dediler: ‘Biz yapıyorsak başkaları da yapabilir’ yurtlara gitmeye karar verdiler. Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum“ dedi.

SİZDEN SONRAKİ ARKADAŞLARINIZA İLHAM KAYNAĞI OLMANIZ ÇOK ÖNEMLİ

Fetvacı konuşmasına şöyle devam etti:

“Önyargıların, kalıplaşmış söylemlerin, kültürel kalıntıların sizi hedefinizden alıkoymasına asla izin vermeyin. Sizin gibi başarılı genç kızlarımızı, karşımızda böyle arzulu, heyecanlı görmek bizi motive ediyor. Ancak şunu unutmayın; sizin de eğitimlerinizi tamamlayarak, sizden sonraki arkadaşlarınıza ilham kaynağı olmanız çok önemli. Bu anlamda her biriniz birer rol modelsiniz. Dünyada zaten kadınların eğitimi ile ülkeler sosyal ve ekonomik olarak gelişiyorlar. Bu problem sadece bizde değil dünyanın her tarafında var. Ama bu bizim daha da iyiyi istememiz için bir özür değil. Biz sizinle gurur duyuyoruz, sizin de kendinizle gurur duymanızı istiyoruz. Öncelikle öğretmenlerinize sonra hepinize teşekkür ediyorum.”

36 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ ÖDÜL ALDI

Konuşmaların ardından yurtlarının en başarılı 36 öğrencisi ve öğretmenleri, ödüllerini Vakıf Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Doğan Holding CEO’su Yağmur Şatana, Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan ve Doğan Egmont Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu’nun elinden aldılar. Başarılı öğrencilere Hepsiburada tarafından taşınabilir bilgisayar hediye edilirken, ayrıca tüm öğretmen ve öğrencilere hediye çeki ve çeşitli hediye kitaplar verildi. Tören toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

AYDIN DOĞAN VAKFI

Temelleri 1996 yılında atılan Aydın Doğan Vakfı’nın kuruluş amacı, tarafsız ve doğru bilginin ulaşılabilir olması, toplumun sorunlarını özgür ve adil bir biçimde çözümleyebilmesi, eğitim ve kültür düzeyinin artırılması için yatırımlar yapılması ve buna yönelik çalışmaları desteklemek. Kamu yararı gözetilerek yapılan Vakıf faaliyetleri eğitim, kültür, kamu sağlığı, bilimsel araştırma, spor ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırıldı. Aydın Doğan Vakfı çatısı altında toplanan Doğan Grubu şirketlerinin gerçekleştirdiği bütün sosyal ve kültürel faaliyetler ise Vakfa en önemli katkıyı sağlamakta.

BABA BENİ OKULA GÖNDER SEFERBERLİĞİ

Baba Beni Okula Gönder (BBOG) Seferberliği “Baba Beni Okula Gönder”(BBOG) kampanyası, 23 Nisan 2005’te Doğan Gazetecilik ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Türkiye’nin her köşesinde her kız çocuğunun eğitim olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak amacıyla başlatıldı. Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner’in fikir önderliğinde hayata geçirilen kampanya, bugüne dek birçok kız çocuğunun donanımlı ve üretken bireyler olarak yetişmesine destek oldu. Asıl hedefi, eğitim seferberliğini tüm Türkiye’ye yaymak ve her kız çocuğunu okullu yapmak olan “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası, içinde maddi destek, toplumsal bilinci geliştirme ve yapısal sorunların giderilmesine yönelik etkinliklerin bulunduğu üç boyutlu bir çalışma olarak tasarlandı ve uygulandı. “Baba Beni Okula Gönder” seferberliği 300 binin üzerinde destekçisi, aldığı ödüller, kız çocuklarının eğitimi için sağlanan 35 milyon TL’nin üzerinde kaynak ile Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri oldu.

