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Aydın Doğan: Basın mensuplarına açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ediyorum

İSTANBUL, () - DOĞAN Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğini belirterek, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında açtığı manevi tazminat davalarından feragat ettiği açıklamasında bulundu. Doğan...

Aydın Doğan: Basın mensuplarına açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ediyorum

İSTANBUL, () - DOĞAN Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğini belirterek, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında açtığı manevi tazminat davalarından feragat ettiği açıklamasında bulundu.
Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, 40 yıllık gazetecilik hayatına nokta koyduğunu hatırlattığı yazılı açıklamasında, bütün gazeteci ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşıp, helalleştiğini belirtti. Aydın Doğan, bu duygular içinde, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında manevi tazminat davası açmış olduğu basın mensupları ile de helalleşmek istediğini ifade ederek, şöyle dedi:
"Hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğimden, basın mensuplarına karşı açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ettiğimi ve avukatlarıma bu dava dosyalarını geri çekmeleri hususunda gerekli talimatı verdiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Dilerim ki onlar da haklarını helal ederler. Saygılarımla."

 

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