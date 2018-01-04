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Aydın'dan Yüksekova'ya 'Efeler büstü'

AYDIN'ın Efeler ilçesi Belediyesi, 'Efeler' olarak bilinen, Hakkari Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın önüne 'Efeler büstü' yaptırılması isteğini meclis gündemine alıp, komisyona havale etti. Efeler Belediye...

Aydın'dan Yüksekova'ya 'Efeler büstü'
AYDIN'ın Efeler ilçesi Belediyesi, 'Efeler' olarak bilinen, Hakkari Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın önüne 'Efeler büstü' yaptırılması isteğini meclis gündemine alıp, komisyona havale etti.
Efeler Belediye Meclisi 2018 yılının ilk olağan toplantısını Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan başkanlığında yaptı. Toplantıda, 'Efeler' olan bilinen Hakkari Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı önüne, 'Efeler büstü' yaptırılmasına ilişkin madde gündeme alındı. Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Namı; 'Efeler' olan ve üniformalarında 'Efeler' arması taşıyan Hakkari Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı önünde bulunan 'Efeler' yazısı önüne 'Efeler büstü' yapılması belediyemizden istendi" dedi. Ardından konunun görüşülüp, karara bağlanması için ilgili komisyona havale edilmesine karar verildi. Belediye Meclisi toplantısı, diğer 15 gündem maddesinin görüşülmesiyle devam etti.

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