Aydın'daki 4 şehit yakını ve 9 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

AYDIN Kültür Merkezi'nde, Aydın Valiliği tarafından yapılan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde, 4 şehit yakını ve 9 gaziye madalyaları verildi.Aydın Valiliği, 4 şehit yakını ve 9 gaziye Aydın Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası verdi. Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Abdurrahman Öz, Mehmet Erdem, Aydın Jandarma İl Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ile vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.Şehitlere ve gazilere devletin şükran nişanesi olarak Devlet Övünç Madalyası'nın verildiğini söyleyen Vali Köşger, "Şehitlerimiz vatan için canlarını feda etmişken biz onlar için ne yapsak azdır. Burada sadece sembolik olarak Devlet Övünç Madalyalarını şehitlerin aileleri ve gazilerimize veriyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği fedakarlığı sembolize eden bir belge, bir anlamda kuşaktan kuşağa aktarılacak bir iftihar vesikasıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.Vali Köşger'in konuşmasının ardından şehit ve gazilerin özgeçmişleri okunurken şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Köşger, 4 şehit yakını ile 9 gaziye madalyalarını takdim etti. Protokol üyelerinin aileleri tebrik etmesiyle tören sona erdi.

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