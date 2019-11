Aydın'da Washington cinsi portakalların hasadına başlandı

Nevra UÇKAC/AYDIN, () - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Washington cinsi portakalların hasadına başlandı. Kış aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu olan portakalların büyük bölümü yurt dışına ihraç edilirken üreticiler iç tüketimin artması için de çağrı yaptı. Çobanisa Mahalle Muhtarı Şehmuz Mızrak, iç pazarda da satış rakamlarını artırmak istediklerini belirterek, "Hasta olmamak için çocuklarımıza her gün 1 portakal yedirelim" dedi.



Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi'ndeki üreticiler hava sıcaklığı eksi derecelere düşmeden portakal hasadına başladı. Ocak ayından önce tarladaki portakalları toplamak isteyen çiftçi, don nedeniyle ürün kaybı yaşamamak için aralık ayı sonuna kadar hasadı tamamlayacak. Günde yaklaşık 15 ton portakalın hasat edildiği Kuyucak'ta erken toplandığı için ürünler depoda muhafaza ediliyor. Olgunlaşan portakallar zamanla renk değiştirip turuncu bir görünüme bürünüyor. Ürünlerin çok büyük bir bölümü ise yurt dışı pazara sunuluyor.



70'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR



Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2019'un ilk 10 ayında yaklaşık 129 bin ton portakal ihracatı yapıldığını söyleyerek en fazla ihracatın 68 bin ton ile Irak'a yapıldığını kaydetti. Irak'ı Rusya, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerin takip ettiğini söyleyen Uçak, "2018 yılında 100 milyon dolar portakal satılırken bu yılın ilk 10 ayındaki ihracat rakamı henüz 40 milyon dolar. Bu rakamın daha da artmasını hedefliyoruz. 2018'de yaklaşık 285 bin ton portakal ihracatı yapıldı. Geçen yıl da Irak başta olmak üzere Rusya, Romanya, Sırbistan, Azerbaycan, Katar, Bulgaristan ve Suudi Arabistan gibi 70'den fazla ülkeye portakal sattık" dedi.



'HER GÜN 1 PORTAKAL TÜKETİN'



Portakal sezonunun çiftçiye hayırlı olmasını dileyen Çobanisa Mahalle Muhtarı Şehmuz Mızrak, geçen yıl fiyatların ve rekoltenin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek unlu bit hastalığı ve Akdeniz sineğinden etkilenmemek için mücadele verdiklerini anlattı. Portakal ve zeytin üretiminin yanı sıra hayvancılığın da yaygın olarak yapıldığı Çobanisa'da narenciyenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Mızrak, "Köyümüzde 45- 50 yıldır narenciye ile uğraşılıyor. Tarladan toplanan portakallar 3-4 ay süresince depoda kalacağı için ilaçlanır. Böylece çürümesini önlüyoruz. Fireler oluyor ama portakallarımız daha diri ve taze kalıyor. Portakalımız yurt dışında tercih ediliyor ama iç tüketim bize göre yeterli değil. Hasta olmamak ve doğal yollardan C vitamini ihtiyacımızı karşılamak için çocuklarımıza her gün 1 portakal yedirelim" dedi.



DEPODA TAZE KALIYOR



Hem üretici hem de işçi olarak tarladaki portakal hasadına katılan Gülsüm Gezgin de zor ve yorucu bir iş yaptıklarını belirterek, "Bu aylarda portakalı toplayıp şubat ya da martta satıyoruz. Fiyatlardan çok memnun değiliz. Masrafını düşündüğünüzde geliri yetmiyor. Tarladaki günlük yevmiyemiz 80 lira. Saat 08.00'de işbaşı yapıp 16.00' da bırakıyoruz. Bu iş zor ve yorucu" dedi.



Çobanisa'da yaklaşık 50 yıldır narenciye üreten 64 yaşındaki Ali İhsan Koç da şöyle konuştu: "1983'den beri portakalları depoda ilaçlayıp muhafaza ediyoruz. Gelirlerimiz 15 sene kötü gitti. Ama 2 yıldır iyi. 4 kuruşa portakal satan çok oldu. Şimdi daha iyi. Ürünümüz mart nisanda olgunlaşıyor ve güzel para ediyor. Geçen yıl fiyatı 2 liraya kadar yükseldi. Şimdi dalında 60 kuruş. 10 ton üründen 6 bin lira para geliyor."



DALINDAN 75 KURUŞA VERİYOR



Ürünü depoda bekletmeden dalından satan İlhan Çelik ise, mevsim şartlarının rekolteyi etkilediğini dile getirerek fiyatlardan umutlu olduğunu söyledi. Çelik, "Ben kendi ürünümü dalında verdim. Depo yapmıyorum. 100 tonluk ürünü koparıp muhafaza etmek için ayrı bir bütçe gerekir. Bu bütçeyi ayırmak istemediğim için tüccara veriyorum. Malın kalitesine göre fiyat değişiyor. Dalından satılan portakalın fiyatı 75 kuruşa kadar çıkar. Kazancımı hasat sonunda hesaplayacağım, şansımıza kilo olarak ne kadar çıkarsa" dedi.