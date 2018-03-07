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Aydın'da uyuşturucu çetesine operasyonda 3 tutuklama

AYDIN'da, uyuşturucu satışı yapan ve suç örgütü kuranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç örgütü kurmak,...

Aydın'da uyuşturucu çetesine operasyonda 3 tutuklama
AYDIN'da, uyuşturucu satışı yapan ve suç örgütü kuranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma' suçlarını işleyenlere yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda O.A., Y.B., E.A., İ.T., A.T. ve M.G. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 54 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, çok sayıda isimsiz çek ve senet, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan O.A., Y.B. ve E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü, 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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