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Aydın'da sağanak ve fırtına; su baskını oldu, ağaçlar devrildi

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), () - AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi...

Aydın'da sağanak ve fırtına; su baskını oldu, ağaçlar devrildi

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), () - AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması başlattı. Devrilen ağaçlar ise yoldan kaldırıldı. 
Efeler ilçesinde saat 01.00'de başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerde su baskını meydana geldi. Sağanağın yanı sıra fırtına da bir süre etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden kırılan ağaçlar yola devrildi. Su baskınlarına Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki su basan evlerde oturanları güvenli yere aldıktan sonra su tahliye çalışması yaptı. Evi su bastığı için gözyaşı döken yaşlı kadını, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) görevlileri teskin etti.
İtfaiye ekipleri, ayrıca fırtına nedeniyle devrilen ağaçları çalışma yaparak, yoldan kaldırdı. 

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