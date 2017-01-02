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Aydın'da polis memuru yaralandı

AYDIN'da polislerin durdurmak istediği sürücü ikaza uymayıp ilerleyince, çarptığı ekip aracındaki bir polisin yaralanmasına yol açtı. Otomobilden inip kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak...

Aydın'da polis memuru yaralandı
AYDIN'da polislerin durdurmak istediği sürücü ikaza uymayıp ilerleyince, çarptığı ekip aracındaki bir polisin yaralanmasına yol açtı. Otomobilden inip kaçmaya çalışan sürücü ve yanındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Osman Yozgatlı Mahallesi Kadıköy Bulvarı'nda meydana geldi. Uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, şüpheli görülen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 34 ZG 3241 plakalı bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, sivil polis aracına otomobiliyle çarparak kaçtı. Başından yaralanan araçtaki polis memuru, telsizle anons edip yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleyi farklı noktalarından çeviren ekipler, kaçan aracı takibe aldı. Araç içerisindeki F.İ. ve M.K., 1323 Sokak'ta otomobilden inip, koşarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Otomobil ile şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü B Hizmet Binası'na götürüldü. Yaralanan polis memuru ise önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne oradan da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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