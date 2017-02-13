Aydın'da PKK operasyonuna 10 gözaltı

Aydın genelinde bu sabah terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, önceden belirlenen 10 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Terör örgütüne üyelikten gözaltına alınan 10 kişi, adreslerde yapılan aramanın ardından emniyete götürüldü.
Aydın genelinde bu sabah terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, önceden belirlenen 10 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Terör örgütüne üyelikten gözaltına alınan 10 kişi, adreslerde yapılan aramanın ardından emniyete götürüldü.