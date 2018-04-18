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Aydın'da kediye saldıran pitbull güvenlik kamerasında (2)

GEBE KEDİ AMELİYAT EDİLECEK Aydın'ın Efeler ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız alarak gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan sokak kedisinin Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılan kontrolünde ön...

Aydın'da kediye saldıran pitbull güvenlik kamerasında (2)

GEBE KEDİ AMELİYAT EDİLECEK
Aydın'ın Efeler ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız alarak gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan sokak kedisinin Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılan kontrolünde ön sol bacak dirseğinde çıkık ve birkaç kırık, karnında ise ısırılmaya bağlı yaralar olduğu belirlenip ameliyat edilmesine karar verildi. Karnındaki 3 yavrusunun ise duruma göre ameliyat sırasında kürtajla alınıp, alınamayacağına karar verileceği bildirildi.
Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Kötü köpek yoktur. Kötü sahibi vardır. Pitbull kediyi öldürmeye çalışırken, sahibi hiçbir müdahalede bulunmuyor. İki dakika boyunca o pitbull'un ağzında yerden yere sürüklendi. Oradaki vatandaşlardan birisi köpeğin ağzına sopayı sokarak kediyi kurtarmış. Bize haber ulaşınca yaralı kediyi aldık. Zaten hayvan o darbeden dolayı şoktaydı. Veterinerde ilk müdahale yapıldı, dün geceyi biraz zor geçirdi çünkü çok ağrısı vardı. Bugün de Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gittik, 24 Nisan'da ameliyat edilmesine karar verildi" dedi.
KARNINDA 3 YAVRUSU VAR
Gebelik şüphesi üzerine çekilen ultrasonda kedinin karında 3 yavru olduğunun ortaya çıktığını da belirten Tekinbaş, "Yavruların kalpleri o darbe ve sarsıntıya rağmen halen atmaya devam ediyor. Kedinin ameliyatı esnasında yavruların kürtajla alınıp alınmayacağına karar verilecek. Eğer mucize olur kedi yaşarsa zaten yavrular da yaşayacaktır. Böyle bir saldırıdan genelde sağ çıkan bir kedi olmuyor. Bu konuda denetimlerin artırılmasını istiyorum. Pitbull zaten ülkemizde yasaklanmıştır. Bu kedi değil küçük bir çocuk da olabilirdi. Çünkü orada bir park var. Köpeğin sahibi hakkında şikayette bulunduk. Yakalanması için de elimizden ne geliyorsa geleni yapacağız" dedi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()

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