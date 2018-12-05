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Aydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü gününde (2)

EYLEM SONA ERDİ Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde 3 günden beri süren jeotermal gerginliği, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat'ın gelmesiyle sona erdi. Öncesinde Vali Yardımcısı Arat, vatandaşları yaklaşık...

Aydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü gününde (2)

EYLEM SONA ERDİ
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde 3 günden beri süren jeotermal gerginliği, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat'ın gelmesiyle sona erdi. Öncesinde Vali Yardımcısı Arat, vatandaşları yaklaşık 2 saat ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların avukatı Akın Yakan, Vali Yardımcı Arat'a sorduğu bazı soruların cevabını alamayınca, "Siz devletin valisi değil misiniz? Size söylemeyeceğiz de Sulama Birliği Başkanı'na mı söyleyelim. Germencik'te ÇED süreci tamamlanmadan sondaj yapıldı. Nerede bunun cevabı" dedi. Bunun üzerine bazı vatandaşlar, Yakan'ı alkışladı. Bunun üzerine vatandaşlara sitem eden Vali Yardımcısı Arat, şöyle dedi:
"Söz veriyorum burada herhangi bir işlem olmayacak. Siz de şirketin tarlasına karışmayın. Bana sorunu söylediniz. Ben de cevabını verdim. Ben 1 yıl önce burada yoktum. Bu şirket zaten yasal izinlerini tamamlamadan ve çıkarmadan gelip, burada çalışma yapmayacak. Eğer yaparlarsa, zaten size gerek yok, biz izin vermeyeceğiz. İşin tadını kaçırmayın. Çokta umurumda değil, çeker giderim. Ölçüyü kaçırmayalım. Biz burada şov yapmıyoruz, tiyatro, artistlik de yok. Neyi kime karşı alkışlıyorsunuz? Bu saatten sonra şirket, ruhsat almadan burada bir çivi dahi çakamaz. Ben söyleyeceğimi söyledim" diye konuştu.
Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat'ın sözüyle ikna olan vatandaşlar, bekleyişine son verdi. Şirket çalışanlarından da kimsenin bölgede kalmadığı görüldü.

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()

FOTOĞRAFLI

 

 

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