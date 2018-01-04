Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92

Aydın'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı. Aydın...

Aydın'da DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı
AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nazilli İlçesi'nde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler kullandıkları öğrenildi. Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan DAEŞ şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.
Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" ifadelerini kullandı. Şüpheli D.M. de "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,