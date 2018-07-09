Aydın'da çocuk istismarları protesto edildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve istismarlarını protesto eden otomobil ve motosiklet grupları şehir merkezinde yaptıkları konvoyun ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan 11 yaşındaki Beyzanur Köksal, "Biz çocuklar artık korkmak istemiyoruz" dedi.Nazilli Sümer Park'ta bugün akşam saatlerinde toplanan otomobil ve motosiklet gurupları son günlerde yaşanan çocuk ölümleri ve istismarlarını protesto etmek için şehir merkezinde araç konvoyu yaptı. Gurubun otomobilleri ve motosikletleriyle yaptığı konvoy Belediye Meydanı'nda sona erdi. Meydanda toplanan ve benzer olayların tekrar yaşanmamasını temenni eden gurup adına basın açıklamasını Yaşar Kocakurt ve 11 yaşındaki Beyzanur Köksal yaptı.Kocakurt yaptığı açıklamada, "Bugün; Gizem, Eylül, Leyla, yarın kim? Buna kim dur diyecek? Sen, ben kısaca biz buna dur diyeceğiz. Bu istismara, bu alçaklığa, dur demek için tepkimizi daha büyük mercilere göstermek için burada toplandık. Çocuklara yönelik şiddet son bulsun. Artık korkarak yaşamak istemiyoruz. Toplumun duyarlılığını daha net bir şekilde göstermesi gerektiğine inanıyor, toplumun tüm kesimlerini sivil toplum kuruluşlarını her türlü şiddete, çocuklara yönelik istismar ve şiddete karşı tek yürek olmaya çağırıyoruz" dedi."BİZ ÇOCUKLAR ARTIK KORKMAK İSTEMİYORUZ"Çocuklar adına basın açıklamasını yapan ve "Biz çocuklar artık korkmak istemiyoruz" diyen Beyzanur Köksal ise, "Benim hayallerim var; öğretmen, doktor, polis olmak. Gizem'in, Leyla'nın, Eylül'ün hayalleri vardı. Ama onlar şimdi bir melek. Biz artık korkar olduk. Bisiklete binmekten, parka gidip salıncakta sallanmaktan, hayallerimizin peşinde koşmaktan korkar olduk. Ama artık korkmak istemiyoruz" diye konuştu. Gurup basın açıklamalarının ardından dağıldı.

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