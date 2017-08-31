Aydın'da bayram öncesi trafik önlemleri artırıldı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () - AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri Kurban Bayramı nedeniyle denetimleri artırdı. Aydın-İzmir Otoyolu'nda yapılan denetimlerde sürücüler 'Frene değil, kurala güvenin' sloganı ile dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Sürücülerin Kurban Bayramını kutlayan polisler, şeker ikramında bulundu.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydın-İzmir Otoyolu'nda 'Frene değil, kurala güvenin' sloganı ile bayram öncesi denetim yaptı. Bayram tatili için yola çıkan ve gişelerden geçen sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu, durdurulan sürücülere emniyet kemeri takmaları ve 100 kilometrede bir dinlenmeleri konusunda sık sık uyarıda bulundu. Durdurulan sürücü ve yolculara trafik kurallarının yer aldığı broşür verilip, bayram şekeri ikram edildi.

HER 18 KİLOMETREDE BİR EKİP VAR

Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu Aydın'da her 18 kilometreye bir ekip yerleştirildiğini belirterek şöyle dedi:

"Bundaki amacımız yolcuları ve sürücüleri denetimler ile uyarmaktır. Ceza yazıp da denetimlerle uğraşmak yerine seyahat eden sürücülerin dinlenmelerini, dikktalerini toplamalarını sağlayıp, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz. Denetimlerimiz ceza değil uyarıcı maksatlı olacak."

Trafik polislerini karşılarında görünce önce şaşıran sürücüler, kolonya ve şeker ikramı karşısında mutlu olduklarını belirtip, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

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