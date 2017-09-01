Aydın'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

AYDIN'da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar tedavileri için hastanelere koştu. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan kurban kesimi sırasında 53 kişi yaralandı.Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'da bayram namazının ardından başlayan kurban kesiminde, yaralanan acemi kasaplar ambulans ve özel otomobillerle yakınları tarafından hastaneye getirildi. Aydın genelinde öğlene kadar kendini yaralayan 53 acemi kasap, devlet hastaneleri, özel polikliniklere giderek tedavilerini yaptırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kesi oluşan acemi kasaplar arasında şimdiye kadar ciddi bir yaralanma olayının olmadığı belirtildi.Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tarafından hazırlanan kurban kesim yerlerinde görev yapan usta kasaplar sayesinde yaralanmaların bu yıl az olduğu ifade edildi.

FOTOĞRAF