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Aydın'da 1 Mayıs kutlandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için toplanan işçiler,...

Aydın'da 1 Mayıs kutlandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için toplanan işçiler, kortej yürüyüşü yaptı. Eğitim İş Sendikası Aydın Şube Sekreteri Yener Bozkurt'un tertip komitesi başkanlığındaki yürüyüşe; CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, Eğitim-İş, Belediye-İş ve Kamu-İş sendikaları ile Türk Tabipler Birliği üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte binlerce işçi katıldı. Pankartlar ve Türk bayrakları taşıyan topluluk, yürüyüşü Atatürk Kent Meydanı'nda sonlandırdı. Etrafı bariyerlerle çevrili alana aranarak alınan topluluk, meydanda şarkılar ve türküler eşliğinde eğlendi. Bu sırada çevrede görevli bazı belediye temizlik işçilerinin, kutlamalara katılanları karşıdan izleyip, çalışmaya devam ettiği görüldü.

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