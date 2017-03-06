Aydın Büyükşehir'den Koçarlı'ya modern belediye hizmet binası

AYDIN'nın Koçarlı İlçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 milyon 127 bin lira harcanarak 6 katlı olarak yaptırılan hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Gündoğan Mahallesi, Çine Caddesi'ndeki 4 bin 800 metrekarelik alana yaptırılan hizmet binasının açılışı için düzenlenen törene CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Aydın milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl ve ilçe teşkilatı üyeleri, çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışa katılanlar, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Tören Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hizmet binasının açılışı nedeniyle duyduğu heyacını dile getirip, "Koçarlı'ya söz verdiğimiz hizmetleri teker teker yerine getiriyoruz. Koçarlılı olmaktan gurur duyuyorum ve Aydınlı olmaktan şeref duyuyorum. Sizlere hizmet etmekten şeref duyuyorum. Yapılan binada Koçarlı ve Büyükşehir Belediyesi olarak ortak hizmet vereceğiz. Artık işleriniz daha hızlı görülecek. Koçarlı ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ayrı bir özelliği var. İddia ediyorum Türkiye'de sosyal belediyeciliği uygulayan belediye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Koçarlı Belediyesi'dir. 3 yılda 29 milyon yatırım yapmışız yeter mi? Yetmez, 2019'a kadar bu yatırımlar 59 milyon olacak. Nazar etme ne olur çalışta seninde olur" dedi.

SANDIKTAN 'HAYIR' ÇIKSIN

"Topuklu Efe Aydın'ı nasıl yönetiyorsa CHP'de Türkiye'yi öyle yönetecek" diyerek konuşmasına başlayan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de şunları söyledi:

"Biz başkanlık sistemi istemiyoruz. Onlara sorduk; '15 yıldan beri bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Hangi yetkiniz eksik. Hangi istediğiniz kanunu çıkarmanıza engel oldukta, terörü, yoksulluğu, işsizliği ortadan kaldırmadınız? Cevap yok. '16 Nisan'da hangi yetkiyi alacaksınızda terör, yoksulluk ve işsizlik azalacak?' Cevap yok. Sadece, 'Bu yetkileri bana verin.' Cumhurbaşkanı, partililerine 'Siz, MHP'yi sağlam tutun. Ben yetkiyi gider halktan söker, alır gelirim' diyor. Çağdaş ve demokrat Aydın, Türkiye'nin bu süreçte felakete sürüklenmesine izin verecek misiniz? Hayır, hayır, hayır. 17 Nisan sabahı onlar kazanırsa biz öteki olacağız. Herkes üzülecek, kutuplaşma sürecek. Ama eğer, 'hayır' kazanırsa ne Cumhurbaşkanı değişecek ne de başbakan değişecek."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ise "Aydın'da büyümedim ama kendimi Aydın'da büyüttüm. Adımı, soyadımı yazmayı burada öğrendim. 'Napcez gari' demeyi burada öğrendim. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' demeyi burada öğrendim" dedi.

5 milyon 127 bin lira harcanarak yaptırılan binanın ilk beş katının Koçarlı Belediyesi, altıncı katın ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Başkanlığı (ASKİ) tarafından kullanılacağı bildirildi.



FOTOĞRAFLI