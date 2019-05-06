Aydın'a şehit ateşi düştü

ŞIRNAK'ta sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er 25 yaşındaki Görkem Akkuş'un memleketi Aydın'ın Germercik ilçesinde oturan alisine bildirildi. Akkuş'un şehadet haberi, ailesini yasa boğdu.Bugün akşam saatlerinde Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehiden acı haberi Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. 5 kardeşin en büyüğü olan Görkem Akkuş'un şehadet haberi aileyi yasa boğdu. Akkuş Ailesi'nin evine dev Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Bekar olan Akkuş'un 2 yıl önce babasının vefat ettiği öğrenildi. Akkuş'un 2017 yılında Sözleşmeli Piyade Er olarak göreve başladığı öğrenildi.CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEKŞehit Görkem Akkuş’un cenazesi uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na oradan da karayoluyla Aydın'ın Germencil ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı eve getirilecek. Helallik alındıktan sonra Ortaklar Merkez Camii'nde kılınan ilkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ortaklar MNahalle Mezarlığında toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

