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Aydın'a şehit ateşi düştü (2)

Afrin’e görevli olarak giden ve bugünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in şehadet haberini, Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek...

Aydın'a şehit ateşi düştü (2)

AİLE HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ
Afrin’e görevli olarak giden ve bugünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in şehadet haberini, Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile ev hanımı anne Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen Dinek çifti, büyük acıyla yıkıldı. Ardından eve Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, sağlık personeli ile birlikte ailenin yaşadığı Nazilli İlçesi İstiklal Mahallesi 520 sokaktaki evlerine gitti. İki katlı binanın zemin katında oturan Dinek Ailesi'ne acı haber verildi. Anne Sezgül Dinek’in feryatları yürükleri dağladı. Ardından evde bekleyen sağlık ekipleri, baba ve anneye sakinleştirici yaptı. Nazilli Belediyesi tarafından ailenin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı. Çok sayıda Nazilli vatandaşta ailenin yaşadığı eve geldi. Belediye ekipleri taziyeler için evin önüne çadır kurdu. Şehit evinin hemen karşısındaki İstiklal İlkokulu da yarın (Cuma) taziye nedeniyle tatil edildi. Şehit Mehmet Dinek’in cenazesi yarın önce Nazilli’deki evine getirilecek ardından da memleketi Denizli’nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Ramzan ÇETİN/AYDIN, ()

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