Ayder Yaylası’nda karda kartpostallık görüntüler

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), () - RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ayder Yaylası’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Çamlıhemşin İlçesi’nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası’nda aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Tatil için yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkardı. Kimileri kartopu oynadı, kimileri de otomobil şambrelleri ile kayak yaptı. Beyaz örtü ile kaplanan yaylada kartpostallık görüntüler oluştu. Hafta sonunda kar festivalinin düzenleneceği yaylada karayolları ekipleri de yol açma ve buz temizleme çalışması gerçekleştirdi.

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