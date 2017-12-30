Ayder Yaylası'nda kış güzelliği

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), ()-RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Çam ormanlarının çevrelediği yayla kışın da doğal güzelliği ile görenleri etkiliyor.

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Ayder Yaylası’nda görülmeye değer manzara ortaya çıktı. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki çam ormanlarıyla kaplı Ayder Yaylası'nda kar yağışı ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Yaylayı ziyaret edenler de manzarada sık sık anı fotoğraf çektirdi. Ayrıca ziyaretçiler dik yamaçtan kayarak eğlenirken, yağan kar ile kartopu oynadı. Özellikle ilkbaharda, doğal güzellikleriyle görenleri etkileyen etrafı çam ormanlarıyla kaplı yayla, kış mevsimiyle de birlikte görenleri kendisine hayran bıraktı.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda kişinin uğrak yeri olan yaylada, kışın da özellikle yılbaşı ve festival günleri olmak üzere yoğunluk görülüyor.

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