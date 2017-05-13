Ayder Yaylası'nda Kentsel Dönüşüm Projesi başlatıldı

Muhammet KAÇAR/ ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), () - RİZE’de 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası’nda TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için ihale yapıldı.

Çamlıhemşin İlçesi'nde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edildi. 1998 yılında Doğal SİT Alanı ilan edilen yayla için yasaya göre valilik tarafından 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 19 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

158 BİNA İÇİN YIKIM KARARI

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

PROJE İHALESİ YAPILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası gibi bölgede öne çıkan bir kısım turizm alanlarında çok yoğun bir odaklanma olduğunu belirterek, bu odaklanmanın bölge geneline dağıtılabilmesi için turizm bölgelerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayder yaylasında yılların biriktirdiği sorunlar olduğunu belirten Vali Bektaş, şunları söyledi:

"Bu sorunların çözümü noktasında Cumhurbaşkanımızın da himayelerinde dört Bakanlığın, Valiliğimizin, TOKİ'nin ve Çamlıhemşin Belediye başkanlığının taraf olduğu bir protokol hazırladık. Hazırlanan bu protokolle ilgili kurumların yetkilerini bir anlamda TOKİ'ye devrettik. TOKİ, Ayder yaylasında özlenen kriterlere uygun bir turizm lojistik merkezi oluşturmak amacıyla proje ihalesini yaptı. Bir araya gelinen bölge halkı ile önemli bir sinerji yakalandı. Bölge halkı da Ayder yaylasında dönüşüme sıcak bakıyor. Umuyoruz bu çalışmalar ülkemiz içinde bir örnek olacak."

"SEZON 12 AYA YAYILMALI"

Rize’de turizm sezonunun yaz aylarıyla sınırlı ve yayla turizminden ibaret olduğunu ifade eden Vali Bektaş, “Turizm sezonunun yılın 12 ayına yayılması gerekir. Bölgemizde adından çok söz edilen ve ancak hayata geçirilemeyen bir kış turizmi olgusu var. Rize-Artvin havalimanının yapılıyor olmasından cesaret alarak, havalimanına 45 kilometre mesafede Ayder Yaylası merkezli ve Kaçkar dağlarının zirvesine uzanan bir proje geliştiriyoruz. Planlan bu projenin hayata geçmesiyle Rize’de turizm sezonu 12 aya yayılacak, Rize bir kış turizm merkezi haline gelecek” dedi ve böyle geniş çaplı bir turizm zirvesinin Rize’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AYDER YAYLASI

Ayder yaylası, Çamlıhemşin İlçesi'nin 19 kilometre güney doğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal hastalıklar, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yayla 2004 yılından itibaren ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu, 'Heliski' ile de ismini dünyaya duyurdu, çekiciliğini arttırıp, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yaylada trekking, jip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

FOTOĞRAFLI