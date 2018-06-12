Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Ayder'de kaçak yapıya jandarma engeli

RİZE’de imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen ve uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için gün sayan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kaçak yapılaşma girişimleri sürüyor. Bir kamyon kasasında yaylaya götürülmek istenen...

Ayder'de kaçak yapıya jandarma engeli
RİZE’de imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen ve uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için gün sayan ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kaçak yapılaşma girişimleri sürüyor. Bir kamyon kasasında yaylaya götürülmek istenen iki odalı ahşap kulübeye müdahale eden jandarma ekipleri, kamyonunun yaylaya girişine izin vermedi.
Çamlıhemşin ilçesinde dün gece yarısı bir kamyon kasasına konulan iki odalı ahşap tek katlı kulübenin Ayder Yaylası’na götürüldüğünü fark eden belediye ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, Fırtına Köprüsü mevkiinde kamyonu durdurdu. Kamyon kasasındaki kulübenin izinsiz olarak Ayder Yaylası'na götürüldüğünü tespit eden ekipler, kamyonun geçişine izin vermedi. Kamyon, kasasındaki kulübe ile birlikte geri çevrildi.
Bölgede son günlerde, ‘İmar Barışı’ ile birlikte af geleceğini düşünen kişiler kaçak yapılaşma girişimlerini artırdığı belirtildi.  
5 AYRI KORUMA KURULU KARARI AYDER’İ KORUYAMADI
Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edildi. 5 ayrı Koruma Kurulu kararına rağmen kaçak ve beton yapılara teslim olan yaylada, 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.
Ayder Yaylası’nda, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak. 5 farklı model hazırlanan yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor.
CUMHURBAŞKANI'NDAN AYDER TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder’deki gelişi güzel yapılaşamaya ilişkin “Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik rezil ettik” ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325