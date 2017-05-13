Ayasofya Meydanı'nda 'Fetih Namazı' kılındı

Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL () - ANADOLU Gençliği Derneği (AGD) tarafından İstanbul'un fethinin 564'üncü yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 1937 yılında müzeye çevrilen Ayasofya'nın önünde toplanan binlerce kişi sabah namazı kılıp, Ayasofya'nın ibadete açılması için dua etti.

'Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın' ve 'Seccadeni al da gel' çağrılarıyla Türkiye ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden gelen binlerce kişi, saat 04.00 sıralarında Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Kalabalık grup sık sık 'Zincirler Kırılsın, Ayasofya Açılsın' sloganları atarak tekbirler getirdi. Meydana kurulan platformdan okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan etkinlik sanatçı Ahmet Hakan Karagül'ün söylediği şarkılarla devam etti.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, Ayasofya'nın müze olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Ayasofya sadece Müslümanlar açısından değil, dünyanın birçok bölgesinde bulunan insanlar tarafından başka bir mana ifade ediyor. Amerika'da Avrupa'da Yunanistan'da birçok yerde Ayasofya dernekleri ve vakıfları var. Bu vakıflar yıllarca bir mücadelenin içerisinde bırakın Ayasofya Camii'nin müze haline getirilmesini Ayasofya'nın kilise haline getirilmesi ile alakalı çok yoğun çalışmalar yapıyorlar. Onun neticesinde sahte imzalarla 1934'te Ayasofya Camii müze haline getirilmiş oldu. Bizim bu noktadaki mücadelemiz hakla batılın içerisinde hakkın yanında yer alarak Ayasofya'nın minarelerinden ezanların okunması mücadelesidir" dedi.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI İÇİN NAMAZ KILIP DUA ETTİLER

Konuşmaların ardından Mescid-i Aksa imamı Mohammed Ali El-Abbasi meydanda toplanan cemaate sabah namazı kıldırdı. Namazın ardından kalabalık Ayasofya'nın ibadete açılması için dua etti.

Meydanda toplanan erkeklerin yan tarafında bezlerle kapatılan ayrı bir bölümde de kadınlar namaz kıldı.

Kalabalık grup namaz ve duanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAFLI)