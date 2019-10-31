banner314

banner325

Son Dakika

Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyonu sürdürülen Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, çalışmaları aksattığı gerekçesiyle restorasyon tamamlanana kadar caminin ziyarete kapatılması talimatını verdi. Mehmet...

GENEL 30.10.2019, 11:46
Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyonu sürdürülen Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, çalışmaları aksattığı gerekçesiyle restorasyon tamamlanana kadar caminin ziyarete kapatılması talimatını verdi.
Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyonu sürdürülen tarihi mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, Ortahisar ilçesinde bulunan ve 2013 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya'yı ziyaret etti. Restorasyonun yürütüldüğü firmanın yetkilisi Yılmaz Şentürk, ziyarete açık camide çalışmaların aksadığını belirterek, tamamlanıncaya kadar ziyarete kapatılmasını istedi. Talep üzerine Bakan Ersoy da "Restorasyon aksıyorsa ziyarete kapatalım" dedi.
Ayasofya Camii'nin, restorasyonu nedeniyle ziyarete kapatılarak, mayıs ayındaki Müzeler Haftası'nda yeniden açılması için çalışma yapılacağı belirtildi.
AYASOFYA CAMİİ
Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekti. 1868 yılında harap durumda olan caminin, Bursalı Rıza Efendi'nin teşvikiyle onarıldığı biliniyor. Bina, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanıldı. Bina, 1958- 1962 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburgh Üniversitesi'nin iş birliğiyle restore edilerek, 1964'ten sonra müze olarak ziyarete açıldı. Geç Bizans kiliselerinin güzel örneği olan yapı, kare-haç planlıdır ve yüksek merkezi kubbeye sahiptir. Yapı, ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek, kiremitle kaplanmıştır. Üstün işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 2012 yılında devredilen, freskleri, asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya, 2013'te kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açıldı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5