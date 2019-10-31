banner314

banner325

Son Dakika

Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (3)

BAKAN ERSOY, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'de otelde sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan...

GENEL 31.10.2019, 00:25

BAKAN ERSOY, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'de otelde sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, turizmin 81 ile yayılması kapsamında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Trabzon ve Rize'de incelemelerde bulunduklarını söyledi. Bakan Ersoy, "Özellikle Rize doğa turizmi ve alternatif turizmi ile ön planda olan bir bölgemiz. Hem yaylalardaki potansiyeli görmek hem de alternatif kayak turizmi ile ilgili ne tür çalışmalar yapabiliriz bu anlamda ziyaretlerde bulunduk. Belediye başkanlarımız ve turizm paydaşlarıyla küçük de olsa bir çalıştay yaptık. Onların sorunlarını dinledik notlarımızı aldık. Çözüle bilinecek sorunları hızlıca çözüp Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz onlara bakacağız. Özellikle 2020 itibarıyla tanıtımına ağırlık vereceğiz. Rize'nin en büyük problemlerinden biri, turist profilindeki çeşit azlığı. Ağırlıklı olarak Türk ve Arap turistlerle çalışıyor. Buna bir çeşitlilik getirmeye çalışacağız. 2020 itibarıyla ve 2023'e kadar da aşamalı bir şekilde turist profilini bu bölgede çeşitlendireceğiz. Genelde Karadeniz'in sıkıntısı bu ve Karadeniz'in tamamında bu tarz da bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bunu ilave alternatif ürünlerle de destekleyip turist sayısını ve profilini artırarak gelirlerini artıracağız" dedi.

'ÇOK FAZLA POTANSİYEL VAR'

Bölgenin çok fazla potansiyeli olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Ana sıkıntısı tanıtım. Burada turizm geliştirme ajansına çok fazla iş düşüyor. Bu potansiyelin tanıtımı da önemli farklı pazar çeşitliği açısından, sadece iki pazara endekslenmiş ağırlık olarak. Biz burada pazar çeşitliliğini de yapacak, ayrıca mevcut potansiyelin farklı ülkelere tanıtılmasını sağlayacak bir program dahilinde bu yıl itibarıyla başlıyoruz. Birkaç yıl içinde etkilerinin görüleceğini düşünüyorum. Profilinde değişiklik ve turist sayısında artış olarak, zaten Rize'ye yeni bir havalimanı projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu da yapıldıktan sonra ürün çeşitliliği olarak da bir kayak merkezi ekleyebilirsek. Bunu sonuçlarını da ilerleyen yıllarda alırız" diye konuştu.  

'İŞLETME ANLAYIŞININ GELİŞMESİ LAZIM'

İşletme anlayışının biraz gelişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Karadeniz bölgesinin genelinde özellikle personel sıkıntısı var. Buradaki turizm meslek liselerinin geliştirilmesi ve sayısının artırılmasıyla ilgili çalıştay da bir konuşma yaptık, talepler de var. Milli Eğitim Bakanlığımızla da hem ben hem milletvekilimiz görüşecek. Buradaki turizm meslek liselerinin sayılarının artırılma yoluna gideceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5