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Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (2)

'SÜMELA MANASTIRI 18 MAYIS'TA AÇILACAK' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyonu sürdürülen Ayasofya Camii'nin ardından Edebiyat Müze Kütüphanesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon Müzesi, Kızlar...

GENEL 30.10.2019, 15:43

'SÜMELA MANASTIRI 18 MAYIS'TA AÇILACAK'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyonu sürdürülen Ayasofya Camii'nin ardından Edebiyat Müze Kütüphanesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon Müzesi, Kızlar Manastırı ve Sümela Manastırı'nı ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceleyen Bakan Ersoy, avlusunda açıklamalarda bulundu. Ersoy, manastırın ikinci etabının, Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacağını söyledi. Sümela Manastırı'nı ziyaret edilebilir hale getirmeyi planladıklarını kaydeden Bakan Ersoy, şöyle konuştu
Bu yıl Trabzon'a 3'üncü gelişimiz. Burada uzun zamandır devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün de çalışmaları vardı. Onları da yakından takip ediyoruz. Özellikle geçen sene Sümela Manastırı için 18 Mayıs Müzeler Günü haftasında 1'inci etabını tamamlama sözü vermiştik. Söz verdiğimiz gibi Müzeler Haftası'nda ziyarete açtık ilk etabı. Şimdi Sümela Manastırı'nda 2'nci etap çalışmaları var. Onlar da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah hava muhalefetine takılmazsak fazla mesai yaparak, 2020 18 Mayıs Müzeler Günü haftasına 2'nci etabını da tamamlayarak tamamıyla Sümela Manastırı'nı ziyaret edilebilir hale getirmeyi planlıyoruz.
'ŞEHİR MERKEZLERİNİN HAREKETLENMESİNİ AMAÇLIYORUZ'
Bakanlığın yaptığı çalışmalarla kent merkezlerinin hareketlenmesini de amaçladıklarını belirten Ersoy, 2020 yılında özellikle Trabzon'da bakanlığımız tarafından takip edilen 3 yer var. Biri Sümela Manastırı. İkinci önemli konsantre olduğumuz tescilli yerlerden biri de Ayasofya Camii. Üçüncü önemli olan yerimiz ise Trabzon Uzun Sokak'ta bulunan Trabzon Müzesi. Biz zaten yaptığımız çalışmalarda yöre halkı ve esnafının da faydalanmasını ve yapılan faaliyetlerin şehrin merkezine de hareket getirmesine odaklanıyoruz diye konuştu.
'KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK'
Şehrin merkezinde yer alan eski Ortahisar kaymakamlık binasının kendilerine devredildiğini hatırlatan Ersoy, Bakanlığımıza yeni tahsis edilmiş olan eski Ortahisar kaymakamlık binası var. Orayı da kültür ve sanat merkezi yapmaya karar verdik. Restorasyon çalışmalarını bu hafta itibarıyla hızlandıracağız. İhale edeceğiz ve hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız yani böylelikle sadece bölgelerdeki yapıların restorasyonunu değil şehir merkezine hareket getirecek esnafın da faydasını göreceği yapıların, kültür- sanat faaliyetlerinin harekete geçirilmesini sağlıyoruz. Bu bağlamda Trabzon, iyi örnek teşkil ediyor. Buradan da Rize'ye devam edeceğiz. Özellikle yayla turizmi ile alakalı neler yapabiliriz, ona bakacağız dedi.
'AYASOFYA CAMİİ, RESTORE SÜRECİNDE KAPATILACAK'
Çalışmaları aksattığı gerekçesiyle restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar ziyarete kapatılması talimatını verdiği Ayasofya Camii ile ilgili de Bakan Ersoy, Mayıs ayına kadar kapatmamız gerekiyor, yetişmesini istiyorsak. Şu an zaten düşük sezona giriyoruz. Ziyaretinin azaldığı bir dönem olacak. Mayıs ayına kadar geçici olarak kapatacağız ki restorasyonda aksama olmasın ve hızlı bir şekilde tamamlanıp sezona yetişebilsin. Gerekirse fazla mesai yaptırıp, mayısa kadar mutlaka yetiştireceğiz diye konuştu. 

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