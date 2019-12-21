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'Ayaklı İşkur'un iş sahibi yaptığı kişiler yetimlere yardım ediyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR’de özel bir elektrik dağıtım firmasında teknik yönetici olarak görev yapan İlhan Baran (40), 5 yıl önce açtığı sosyal medya üzerinden iş yerlerini gezerek haberdar olduğu iş ilanlarını paylaşarak,...

GENEL 21.12.2019, 09:42
'Ayaklı İşkur'un iş sahibi yaptığı kişiler yetimlere yardım ediyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR’de özel bir elektrik dağıtım firmasında teknik yönetici olarak görev yapan İlhan Baran (40), 5 yıl önce açtığı sosyal medya üzerinden iş yerlerini gezerek haberdar olduğu iş ilanlarını paylaşarak, vatandaşları iş sahibi yapıyor. Bugüne kadar bin 500 kişinin işe yerleşmesini sağlayan Baran, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle yetim çocuklara kıyafet yardımı yapılmasını sağlıyor.
İzmir’de 3 çocuk babası İlhan Baran, 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir toplantıdaki sözünden esinlenerek, her işverenin fazladan bir kişiyi işe almasıyla işsizlik sorununun çözüleceği düşüncesinden yola çıktı. Kendi adını ve soyadını taşıyan Facebook hesabından birkaç iş ilanı paylaşan Baran, yıllar geçtikçe 100 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı. 5 yıl içerisinde toplam bin 500 kişiyi iş sahibi yapan Baran, iş yerleriyle görüşüp aranan eleman sayılarını ve özelliklerini öğrenerek, sosyal medya üzerinden bilgileri paylaşıyor. Pastaneden hukuk bürosuna, temizlikten garsona birçok sektöre eleman kazandıran Baran, en çok tekstil ve saha dağıtım sektöründe eleman ihtiyacı olduğunu söyledi. Baran’ın bu gönüllü etkinliği kulaktan kulağa yayılarak, onun ‘Ayaklı İşkur’ olarak anılmasını sağladı. Yaptığı yardım karşılığında hiçbir şey istemeyen İlhan Baran, iş bulduğu kişilerden sadece ilk maaşlarıyla ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapmalarını istiyor. Yaklaşık bir yıldır bir sosyal sorumluluk projesine de girişen Baran, sosyal medya hesabından hayırseverlere ulaşıp yardım toplayarak, İzmir’deki mahalle muhtarları aracılığıyla, yetim çocuklara kıyafet götürüyor.
'İŞE GİRDİKTEN SONRA HAYATLARININ DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEYENLER VAR'
Kendisine en çok 25- 35 yaş aralığındaki kişilerin ulaştığını aktaran İlhan Baran, şöyle konuştu:
"İşe girenler çalıştıkları yerde personel ihtiyacı olduğunda hemen bana ulaşıp onları da benim aracılığımla iş sahibi yapıyorlar. İşe girenler de birileri için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkesten dua alıyoruz. İşe girdikten sonra uyuşturucuyu bıraktığını ya da ailesinin dağılmasını önlediğini söyleyenler var. Bir arkadaşımız evlenmek için kız istemeye babası olmadığı için beni çağırdı. Yaptığım çalışmalardan sonra insanlar bana 'Ayaklı İşkur' ismini taktı. Bu beni mutlu ediyor, insanlar için yaptıklarımın takdir görmesi, güzel dönüşler almam, yapmam istediklerimi yaptığımı gösteriyor. Benim paylaştığım ilanları takip edenler, kendi sayfalarında da paylaşıyor. Bir ilanımız ortalama 40- 50 bin insana ulaşabiliyor. 13 yaşındaki kızım dışarıda iş ilanı gördüğünde fotoğrafını çekip bana atıyor. Genelde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlara mutlaka yardımcı olmaya çalışıyorum, onlara pozitif ayrımcılık yapıyorum. Yakın zamanda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden bana ulaştılar. Onlarla kadın sığınma evinde kalan kadınlar için bir proje yapacağız. Onlara hem meslek edindirme, hem de psikolojik destek konusunda yardımcı olacağız."
İlhan Baran sayesinde işe giren Serdar Ay (42), "6 aydır iş arıyordum. Sosyal medyada iş ilanlarını görüp İlhan Bey'in yanına geldim. Bana iş buldu sağ olsun. 5 yıldır şoförlük yapıyorum. Benden sonra çevremdeki 4 kişiye daha iş buldu. Daha önce adını başkalarından da duymuştum, çoğu kişiye yardımcı oluyor. Geleni hiç boş çevirmedi, keşke herkes onun gibi olabilse" dedi.

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