 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

"Ayaklı Borsa"da dolar hareketliliği

Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL ()  ABD'nin yaptırım kararının ardından dolar 5 lirayı geçti. Uzmanlar,  Merkez Bankası müdahalesi ile dolardaki yükselişin sonlanacağını söylüyor.  Güne 4,98 seviyelerinde başlayan dolar kuru,...

"Ayaklı Borsa"da dolar hareketliliği

Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL () 
ABD'nin yaptırım kararının ardından dolar 5 lirayı geçti. Uzmanlar,  Merkez Bankası müdahalesi ile dolardaki yükselişin sonlanacağını söylüyor.  Güne 4,98 seviyelerinde başlayan dolar kuru,  saat 10.00 sıralarında 5 liranın üzerine çıktı. Euro ise 5,90 seviyesinde hareket ediyor. İstanbul'da "Ayaklı Borsa" olarak bilinen Tahtakale'de döviz büroları önünde hareketlilik yaşandı. 
Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı,  "Global olarak da halen bir yükseliş içindeyiz. Bu da bizim iç piyasalara da yansıyor.Bundan sonra ABD - Türkiye ilişkileri ve açıklamaları doları da etkileyecek. O açıklamaları takip edeceğiz" dedi. Adnan Kapukaya ise, "Merkez Bankası'nın müdahale yapması gerekiyor. Bana kalırsa geç bile kaldı Merkez Bankası. Bu doların bu kadar yükselmesinin nedeni bence Merkez Bankası'nın faizleri arttırmaması. Arttırsaydı. Arttırsaydı belki bu fiyatları görmeyecektik. Belki 4.70 - 4.80'de kalacaktı. Şimdi doların her yüze çıkması, Merkez Bankası'nın 100 puan faiz artışına iteliyor" diye konuştu.

 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar