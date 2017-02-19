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Ayakkabı tamiriyle geçen 35 yıl

BİR dönemin gözde mesleklerinden ayakkabı tamirciliğinde 35 yılı geride bırakan Muşlu, 68 yaşındaki Zeki Tokdemir, günümüzde işsizlikten yakındı. Ayakkabı fiyatlarının ucuz olması nedeniyle kimsenin tamir için para harcamadığını...

Ayakkabı tamiriyle geçen 35 yıl
BİR dönemin gözde mesleklerinden ayakkabı tamirciliğinde 35 yılı geride bırakan Muşlu, 68 yaşındaki Zeki Tokdemir, günümüzde işsizlikten yakındı. Ayakkabı fiyatlarının ucuz olması nedeniyle kimsenin tamir için para harcamadığını belirten Tokdemir, "Bu mesleği yaparak 10 çocuk büyüttüm ve 6'sının düğününü yaptım. Eskiden vatandaş getirip, ayakkabısına dikiş ya da pençe attırırdı. Şimdi kapımızı çalan yok" dedi.
Muş merkezde ayakkabı tamirciliği yapan Zeki Tokdemir, halkın deforme olan ayakkabıları tamir ettirmek yerine yenisini almayı tercih ettiklerini belirtti. Teknolojinin gelişmesi ve fabrika ürünü ucuz ayakkabıların piyasada daha geniş yer bulmasıyla işlerinin bıçak gibi kesildiğini belirten Tokdemir, şöyle dedi:
"Bir zamanlar tadilat işlerini yetiştiremezdim. Şimdilerde haftada birkaç çift ancak geliyor. Çünkü, piyasa ucuz ve kalitesiz Çin malı ayakkabılarla dolu. Vatandaş, ayakkabısının tabanı çıktığında tamir ettirme yerine 15-20 liraya yenisini alıyor. Şu an Muş'ta ayakkabı tamirciliği yapan çok az esnaf var. Çırak bulmakta zorluk çekiyoruz. Gençlerin bu mesleğe ilgi duymamasına da hak veriyorum. Çocuklarımı da farklı meslek gruplarına yönlendirdim. Çünkü bu meslekle ev geçindirilmesi imkansız hale geldi. Ayakkabı tamirciliği bizimle birlikte birkaç yıl içinde maziye karışır." 
Kendisinin son nefesine kadar bu işi yapacağını vurgulayan Tokdemir, "Bu mesleğe 35 yılımı verdim. 10 çocuk büyüttüm, okuttum. 6 tanesini bu meslekten kazandığım parayla evlendirdim. Bu işe aşık olduğum için iş yerimi ölene kadar kapatmayacağım" dedi.

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