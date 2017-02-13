Ayakkabı tamirine 70 yılını verdi

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'ndeki tek ayakkabı tamircisi olan 80 yaşındaki Metin Eke, 70 yılını verdiği mesleğin gözden düştüğünü, ilçedeki son temsilcisi olduğunu söyledi.

Suşehri İlçesi'nde evli 3 çocuk babası, 80 yaşındaki Metin Eke, 10 yaşındayken ilçede ayakkabı tamircisi Nevzat Yüce'nin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Sadece ilkokulu bitiren Eke, 6.5 yıllık çıraklık dönemi ardından, bu işi meslek haline getirdi. 1973 yılında Karayolları Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışmaya başlayan Eke, hafta sonlarında da açtığı dükkanda ayakkabı üretim ve tamiri yapmaya devam etti. 1995'te Karayolları'ndan emekli olduktan sonra da ilçe merkezinde Camiorta Mahallesi'nde kendisine ait küçük dükkanda ayakkabı tamirciliğine devam etti.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞIİM"

Meslekte 70 yılını geride bırakan Eke, artık çırak bulamadığını, daha önce yetiştirdiklerinin de bu işi yapmadığını söyledi. Geçmişte mesleğin ilgi gördüğünü, ancam, hazır giyim sektörünün gelişmesiyle gözden düştüğünü belirten Eke, şöyle konuştu:

"Suşehri'nin tek ayakkabı tamircisi şu anda benim. Daha önce bir kaç tane daha vardı ama hepsi kapattı. Bu zamana kadar 11 çırak yetiştirdim ama hiç biri bu işi sürdürmedi ve başka mesleklere yöneldi. Ben de şimdi bu işi para kazanmak için değil, boş zamanlarımı geçirmek için bir nevi hobi olarak yapıyorum. Çok çeşitli ve her fiyatta ayakkabı üretimi olduğu için genelde eskiyenler tamire getirmiyor, yenisini almayı tercih ediyor. O yüzden de pek fazla tamirle ilgilenen yok. Çocuklarım da memuriyeti seçti. Ben ömrümün sonuna kadar, bu işi ilçede sürdürmeye devam edeceğim."



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