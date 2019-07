Ayak sağlığını koruyan yemeniye büyük ilgi

GAZİANTEP'te doğal malzemelerle yapıldığı için ayak sağlığını koruyan yemeniler (bir tür ayakkabı), büyük ilgi görüyor. Keçi, manda ve sığır derisinden yapılan, sağlıklı olduğu için tercih edilen yemenilere yabancı turistler de rağbet gösteriyor. Yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu Truva, Harry Potter, 300 spartalı ve Eragon gibi birçok filmde kullanılan yemenileri de kendilerinin ürettiğini ve bu sanatı dünyaya tanıttıklarını ifade etti.

Gaziantep Kalesi civarındaki dükkânlarda yapımına devam edilen yemeniler yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Ustalar tarafından özenle hazırlanan yemeni yapımında, tabanda manda ve sığır, yüzde keçi derisi kullanılıyor. İstenilen renge ve şekle göre hazırlanarak vitrinlerde yerini alan renkli yemenilere özellikle turistler yoğun ilgi gösteriyor.

'TAMAMEN DOĞAL MALZEMELERLE YAPILIR'

Yemeni yapımının tamamen el işi sanatı olduğunu söyleyen yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, "Bu iş tamamen el sanatı ile yapılan bir iştir. Yeminin yapımında kullanılan deriler çok önemlidir. Deriler ve kullanılan malzemeler tamamen doğal olmalıdır. Geçirgenliği engelleyici ürünler kullanılmamalıdır. Sentetik boya yerine su bazlı boya kullanılması gerekiyor. Bu şekilde ayaktaki teri çekerek dışarıya atmasını sağlıyoruz. Doğal deriler kullanılmazsa yemeni, yemeni olmaz. Yemeninin üretiminde iç ve alt tabanı manda derisinden yapılır. Keçi derisi de tercih edilir fakat o bir süre sonra koku yaptığı için biz tamamen manda derisi kullanıyoruz. İç astarda ise dana ve koyun derisi kullanıyoruz. Dikimini ise pamuk ipliğini boyayarak onunla dikiyoruz" diye konuştu

'TOPRAKTA ÇIPLAK AYAKLA GEZME HİSSİ VERİR'

Yemeninin toprakta çıplak ayakla gezme hissi verdiğini belirten yemenici Çakıroğlu, "Yemeni toprağa çıplak ayakla bastığınızda nasıl rahatlama hissedilirse, yemeni giyildiğinde insanda aynı hissi verir. Vücuttaki bütün negatif enerjiyi yorgunluğu alır. Onun haricinde ayaktaki teri çekerek dışarıya attığı için ayak hastalıklarını engeller. Giydiğiniz zaman ayağınızın şekli nasıl olursa olsun ayağınızın şekline göre kendisine yön verir" diye konuştu.

'HER KIYAFETLE GİYİLEBİLİR'

Yemeninin tüm kıyafetlerle uygun şekilde giyilebileceğini de anlatan Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Bundan otuz yıl önce yemeni kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösteriliyordu. Ben babama bu mesleği öğrenmek istiyorum dediğim zaman bize öğretmek istemezdi. Çünkü gelecek vaat etmeyen, dar gelirli bir meslek olarak görülürdü. Biz bu mesleği aldık, şu anki haline getirdik. Yurt dışında ve yurt içinde kimsenin tanımadığı mesleği hem yurt içinde hem yurt dışında tanıttık. Türkiye'nin her yerinde yemenimizi görünce bu Gaziantep yemenisi diyebiliyorlar. Özellikle gençlerimiz için, yemenileri her kıyafete uygun şekilde üretim yapıyoruz. Kot pantolonla, takım elbiseyle, spor kıyafetlerle giyilebilir."

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FİLMLERİNE YEMENİ VERİYOR

Yurt içi ve yurt dışı filmlerine yemeni verdiğini belirten Çakıroğlu, "Biz yurt içinden sonra yurt dışında da birçok filme yemeni yaptık. Truva, Harry Potter, 300 spartalı ve Eragon gibi birçok filmin ayakkabılarını yaptık. Türkiye'de de birçok filme ve diziye ayakkabı yaptık" dedi.

