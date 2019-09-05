Ayağına çivi batan genç kadın, yaşama tutunamadı (2)

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İNCELEME

Zonguldak Sağlık Müdürlüğü'nce tetanostan yaşamını yitiren 2 aylık hamile Aycan Kara'nın ilk kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde soğuk algınlığı tedavisi uygulanıp, eve gönderildiği iddialarıyla inceleme başlatıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Dilek Okyay, tetanosta erken teşhisin önemli olduğunu belirterek, "Ayağına çivi batması sonucu 10 gün sonra kliniğimize tetanos teşhisiyle başvurdu. Geldiğinde kasılmaları mevcuttu. 11 gün hastanemiz yoğun bakımında takip edildi. Ne yazık ki etkin tedavilere rağmen kızımızı kaybettik. Tetanos ölüm oranı yüksek bir hastalık. O yüzden tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Ölüm oranı yüksek fakat aşılamayla önlenebilen bir hastalık. Etkin aşılanma ve erken sağlık kuruluşuna başvuru tetanos hastalığında önemlidir. Bunu dikkate almak önemlidir" dedi.