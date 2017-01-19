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Ayağı kırılan köpeğe tedavi, yavrularına bakım

MERSİN, () - MERSİN'de bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek, belediye ekipleri tarafından hayvan bakımevine götürüldü. Burada köpeğin ayağına ameliyatla platin takılırken, 2 yavrusu da bakıma alındı. Belediye ekipleri,...

Ayağı kırılan köpeğe tedavi, yavrularına bakım

MERSİN, () - MERSİN'de bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek, belediye ekipleri tarafından hayvan bakımevine götürüldü. Burada köpeğin ayağına ameliyatla platin takılırken, 2 yavrusu da bakıma alındı.
Belediye ekipleri, ihbar üzerine merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Tepeköy Mahallesi'nde trafik kazasında yaralanan anne köpek ile 2 yavrusuna müdahale etti. Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilen ve veteriner hekimler tarafından yapılan muayene sonucu anne köpeğin sağ arka ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta köpeğin yaralı ayağına platin yerleştirildi. Ekiplerin 'Şanslı' adını verdiği anne köpek ve bakımı yapılan 2 yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimi Mehmet Cücük, özellikle sürücüleri sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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