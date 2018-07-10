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Ayağı kırık yavru köpeğe hastane çalışanları sahip çıktı

MARDİN'in Derik ilçesinde, 50 yataklı Derik Devlet Hastanesi avlusunda havlamasıyla fark edilen ayağı kırık yavru köpeğe, hastane çalışanları sahip çıktı. İlk müdahalesi hastanede yapılan yavru köpeğin kırık olan sol arka ayağı,...

Ayağı kırık yavru köpeğe hastane çalışanları sahip çıktı
MARDİN'in Derik ilçesinde, 50 yataklı Derik Devlet Hastanesi avlusunda havlamasıyla fark edilen ayağı kırık yavru köpeğe, hastane çalışanları sahip çıktı. İlk müdahalesi hastanede yapılan yavru köpeğin kırık olan sol arka ayağı, alçıya alındı.
Zeytinpınar Mahallesi Roj Caddesi'ndeki hastane avlusunda, köpek havlamasının duyulması üzerine kısa bir arama yapan hastane çalışanları, yavru köpek buldu. Yapılan ilk incelemenin ardından yavru köpeğin hareket etmemesi üzerine, ilçe merkezinde hizmet veren özel bir veterinerden yardım istendi. Yapılan incelemede sol arka ayağının iki ayrı yerden kırık olduğu belirlenen yavru köpeğin, hastane görevlileri tarafından kırık olan ayağı alçıya alındı. Aç olduğu düşünülen  yavru köpeğe, yemek ve su verildi. Daha sonra da Derik Belediyesi Destek Hizmetleri Sokak Hayvanları Toplama Birimine haber verildi. Hastaneye gelen belediye ekipleri, hastane avlusundaki yavru köpeği alarak Mardin Hayvan Rehabilitasyon ve Hastanesi'ne götürdü. 

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