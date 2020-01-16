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Ayağı kırık tavşan ameliyat edildi
GENEL 16.01.2020, 10:38
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IĞDIR Üniversitesi kampüs alanında yaralı halde bulunan tavşan, üniversitenin hayvan hastanesinde ameliyat edildi.
Iğdır Üniversitesi Bülent Yurtvesen Kampüsü arazisinde görevliler, yaralı halde yatan bir tavşan buldu. Üniversiteye ait hayvan hastanesine götürülen tavşanın çekilen röntgeni sonucu sol arka ayağında kırık tespit edildi. Hayvan hastanesi başhekimi araştırma görevlisi Gökhan Koçak, tavşanı ameliyat ederek kırık ayağını tedavi etti. Antibiyotik tedavisine başlanan tavşan, ayağı iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.
Iğdır Üniversitesi Bülent Yurtvesen Kampüsü arazisinde görevliler, yaralı halde yatan bir tavşan buldu. Üniversiteye ait hayvan hastanesine götürülen tavşanın çekilen röntgeni sonucu sol arka ayağında kırık tespit edildi. Hayvan hastanesi başhekimi araştırma görevlisi Gökhan Koçak, tavşanı ameliyat ederek kırık ayağını tedavi etti. Antibiyotik tedavisine başlanan tavşan, ayağı iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.
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