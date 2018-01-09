Ayağı kesilen, gözü görmeyen kadına 'ağır engelli değil' raporu verildi

ŞANLIURFA'da, 1 ayağı kesik, bir gözü görmeyen, böbrek rahatsızlığı ve kalçasında kırık olan 76 yaşındaki Sultan Eren'e, evde bakım hizmeti almak için başvurduğu hastanede 'ağır özürlü değil' raporu verildi. 1 yıldan bu yana yatalak annesine bakan Mehmet Eren, bakıcı yardımı alamamalarına neden olan rapora tepki gösterdi.

Eyyüp Peygamber Mahallesi'nde eşi ve oğlu ile birlikte aynı evde oturan şeker hastası Sultan Eren, geçen yıl dengesini yitirince düşüp, kalçasını kırdı. Tedavisi yapılan kadın getirildiği evde rahatsızlığının ilerlemesinin ardından tekrar kaldırıldığı hastanede sağ ayağı kesildi. Sol gözü de görmeyen kadının zamanla böbrek fonksiyonları da kaybolmaya başladı. Bunun üzerine Sultan Eren'in yakınları bakıcı yardımı almak için Aralık ayında hastaneye başvurdu.

Hastane komisyonunun yaptığı değerlendirme sonunda Sultan Eren için vücut fonksiyonlarının yüzde 79 kaybolduğu belirtilerek rapor düzenlendi. Ancak komisyon üyeleri kadının bu durumu günlük aktivitelerini başkasının yardımı olmadan yapabileceğine kanaat getirilerek 'ağır özür' kapsamına alınmadı. Ağır özürlü olmadığı yönünde karar verilince de Sultan Eren için bakıcı maaşı bağlanması talebi kabul edilmedi.

Annesinin son 1 yılda tek başına hareket edemediğini ve kalçasındaki kırık, bir gözünün görmeyişi nedeniyle yatalak durumda olduğunu belirten oğlu Mehmet Eren (28), rapor ile şoke olduğunu söyledi. Şeker hastalığı nedeniyle sol ayağını yaralar kaplayan annesini yeniden hastaneye yatıran Mehmet Eren, annesi için düzenlenen rapora anlam veremediğini söyledi. Tek başına yerinden bile kalkamayan annesinin altını temizleyip, yemeğini kendisinin yedirdiğini anlatan Mehmet Eren, şöyle dedi:

"Anneme bakıcı maaşı bağlanması için heyet raporuna müracaat ettik. Raporda özür oranı yüzde 79 gösterildi. Fakat 'ağır özürlü' olmadığı belirtildi. Ağır özürlü kısmına 'Hayır' yazıldığı için raporun oranı kaç olursa olsun bakıcı maaşı alamıyoruz. Annemin bir bakıcıya ihtiyacı var. Şu anda bensiz hiçbir şey yapamıyor."

Rapora itiraz edeceklerini anlatan Mehmet Eren, ikinci kez annesinin durumunu değerlendirmesini isteyecekleri sağlık heyetinin bu kez bakıcı maaşı bağlanması yönünde rapor düzenlemesini umduklarını ifade etti.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri raporun heyet tarafından verildiğini ve hastanın itiraz etmesi halinde durumun yeniden değerlendirileceğini bildirdi.



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