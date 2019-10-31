Ay-yıldızlı elmalara talep çok

KARS'ın Kağızman ilçesinde Ebubekir Arat, üzerinde ay- yıldız figürü bulunan tescilli uzun elma üretti. İlgi çeken ay-yıldızlı elmalardan 7 bin adet yetiştirdiğini belirten Ebubekir Arat, "Elmalar henüz dalındayken ay-yıldız figürlerini yapıştırıyorum. Yetişip büyüdükçe ay-yıldız elmanın üzerinde daha güzel şekilleniyor. Ay yıldızlı elmalarımızın siparişleri oldukça yoğun" dedi.Kağızman ilçesi Zuvar Mahallesi’nde elma üretimi yapan Ebubekir Arat, tadı ve aromasıyla tescillenen yöreye ait uzun elmayla ilgili farklı bir projeye imza attı. Ülke genelinde düzenlenen fuarlara ürettiği uzun elmalarla katılan Ebubekir Arat, ay-yıldız figürlü elma yetiştirdi. Arat, yaz aylarında ağaç dallarında yetişmeye başlayan elmaların üzerine ay-yıldızlı etiketler yapıştırdı. Elmalar hasat zamanına geldiğinde üzerlerinde ay-yıldız figürü ortaya çıktı. Bu yaz sezonu ay-yıldız figürlü 7 bin elma yetiştiren Arat, bunları gelen siparişler üzerine yurt geneline satmaya başladı.İÇİMİZDEKİ BAYRAK SEVGİSİNİ ELMALARIMIZA YANSITTIKElmalara ilginin yoğun olduğunu belirten Ebubekir Arat, "Uzun elma henüz ağaç dalında yetişirken ay-yıldız figürlerini üzerine yapıştırıyorum. İçimizdeki bayrak sevgisini elmalarımıza yansıttık. Şu anda elimizde 7 bin adet mevcut. Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz. Ay yıldızlı elmalarımızın siparişleri oldukça yoğun. 3'lü paketler halinde 20 TL'ye satıyoruz. Ayrıca bir kasa uzun elma alana hediye olarak yanında bir adet ay- yıldız figürlü elma hediye ediyoruz" dedi.BU ELMANIN ÜRETİMİNİ ÇOĞALTMAMIZ LAZIMKağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yöreye ait uzun elmanın tadı ve aromasıyla ülke genelinde yetiştirilenden çok farklı olduğunu söyledi. Belediye olarak 10 bine yakın elma fidanı dağıttıklarını anlatan Başkan Yıldız, "Bu elmanın üretimini çoğaltmamız lazım. Kağızman'da şimdiye kadar 10 bine yakın fidan dağıttık. İnşallah ileride uzun elmamız marketlerde de güzel bir şekilde yer alacak. Ebubekir Arat, elmalar olgunlaşmadan önce Türk Bayrağı figürleri yapıştırıyor. Elma yetişip kızardıkça üzerindeki ay-yıldız daha da belirginleşiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Uzun elmaya coğrafi işaret tescil belgesi alındığını vurgulayan Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday ise şunları söyledi:"Kağızman'ın tanınan meyvesi uzun elmadır. Bu elmayı Nahçıvan taraflarından muhacir olarak Kağızman'a gelen Serasker Şerif bulup aşıladığı için 'Şerif'in Elması' olarak da bilinmektedir. Kağızman ilçesi dışında hiçbir yerde yetişmiyor. Uzun elma, ilçeye özgü tadı ve kokusu olan ender bir lezzettir. Elma ağacı bir kavak ağacı gibi uzar, 12 santimetre uzunluğunda 6 santimetre eninde olan meyvesi 'uzun elma' olarak adlandırılır. Ekim ayında hasadı yapılan elma, nisan sonuna kadar dayanıklıdır. Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla uzun elma olarak nitelendirilen elmaya coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Kağızman'da bin 300 rakımlı arazilerde yetiştirilen uzun elma, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak biliniyor. Coğrafi işaret tescil belgesiyle marka olarak Türkiye ve dünya pazarına açılması hedeflenen elma, uzun emekler sonucu tezgahlardaki yerini alıyor."Kızılay Kars Şubesi Başkanı Sıddık Demir ise Türk bayrağı motifli uzun elmayı görünce şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek, "Böyle bir elmayı ilk kez görüyorum. Kıpkırmızı olan Posof elmasını görmüştüm de ama bunu ilk kez gördüm. Karslı olmamız hasebiyle Kağızman elmasını zaten seviyorduk ama böyle ay yıldızlı elmayı ilk kez görüyorum. Müteşebbisimizi de kutluyorum. Kağızman elmamızın dışında ay yıldız var. Böyle bir elmayı, Türkiye'de değil, dünyada bulamazsınız. İşte Kars'ta, Kağızman'ımızda böylesine özel bir elmamız var. Ben özellikle Kızılay Kars Şubemizde bu elmayı sergileyeceğim" dedi.