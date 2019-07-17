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Ay tutkunları, Uludağ'da buluşacak

Muammer İRTEM/BURSA,() - ASTROFEST 2019, bu yıl da ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunlarını Uludağ’ın zirvesinde bir araya getirecek. 19-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte çok sayıda bilim insanı ve gök bilimci,...

Ay tutkunları, Uludağ'da buluşacak

Muammer İRTEM/BURSA,() - ASTROFEST 2019, bu yıl da ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunlarını Uludağ’ın zirvesinde bir araya getirecek. 19-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte çok sayıda bilim insanı ve gök bilimci, uzay bilimlerine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.
Uludağ Karinna Otel’deki  ASTROFEST 2019,  birçok ilke de sahne olacak. İnsanoğlunun bundan 50 yıl önce ilk adımını attığı  "Ay’a yolculuk" macerası, zirvede gerçekleştirilecek özel bir programla Türkiye’nin en büyük astronomi festivalindeki yerini alacak. Etkinliğe katılanlar, film gösterimleri izleyip, dev teleskoplarla ay gözlemleri yapabilecek. "Ay'a küstü" atölye etkinlikleri çerçevesinde de "Apollo 11"  programıyla aya yapılan ilk insanlı yolculuğun detaylarını öğrenme şansı yakalayacak. Katılımcılar "İnsanoğlu bundan 50 yıl önce Ay’da ne arıyordu?" sorusuna yanıt bulacak.
ZİRVEDE METEOR YAĞMURU
ASTROFEST2019’a katılanlar, gündüzleri atölye, konferans ve doğa yürüyüşleri ile keyifli zaman geçirmelerinin yanı sıra geceleri de alana kurulan dev teleskoplarla gök cisimlerini inceleyebilecek. Perseid göktaşı yağmuruna tanıklık edecek olan astronomi tutkunları, takımyıldızları ve gezegenleri de gözlemleyebilecek. Etkinlikle ilgili kayıtlar sürüyor. Festivale katılanlar arasında yapılacak çekilişle bir talihli, Bursa semalarında uçak turu kazanacak. 

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