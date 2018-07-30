Avustralyalı tangocu kadın, Türkiye'ye giriş yasağını mahkeme yoluyla kaldırdı 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, () - AVUSTRALYALI Macchi Natalie Chanel, 2015'te Sidney'den bindiği uçakla İstanbul'a geldi. Chanel, Atatürk Havalimanı'nda uçaktan iner inmez polis tarafından gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütünün saldırılarının en yoğun olduğu dönemde İstanbul'a ayak basan Avustralyalı genç kadına polis, hakkında G-87 (Genel Güvenlik) tahdit kodu ile Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğunu söyledi. İstanbul Tango Festivali'ne katılmak için gelen Chanel, ilk Sidney uçuşuyla ülkesine gönderildi. Avukatı aracılığıyla Ankara İdare Mahkemesi'ne İçişleri Bakanlığı'nın hakkında verdiği Türkiye'ye giriş yasağının kaldırılması için dava açan Macchi Natalie Chanel davayı kazandı.

Avustralyalı Macchi Natalie Chanel, 15 Haziran 2015'te geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda DEAŞ terör örgütünün en yoğun olduğu dönemde alınan güvenlik önlemlerine takıldı. Uçaktan indikten sonra 'Türkiye'ye giriş yasağı'nın bulunduğu polis tarafından bildirilen Chanel (32), ilk uçakla Sidney'e geri gönderildi. Aradan bir kaç yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin Sidney Başkonsoloğu'nda yaptığı sorguda 'giriş yasağı'nın kalkmadığını öğrenen Macchi Natalie Chanel avukatı aracıyığıyla dava açtı.

AVUKATI KARARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Avukatı Gökhan Cindemir, 30 Kasım 2017 tarihinde Ankara 1. İdare Mahkemesi'ne İçişleri Bakanlığı ve Göç İşleri Genel Müdürlüğü'ne Chanel'in Türkiyeye giriş yasağının iptali için dava açtı. Chanel'in Türkiye'ye girmesini engelleyici hiçbir davranış ve faaliyette bulunmadığını belirten avukat Gökhan Cindemir dava dilekçesinde, "Müvekkilim giriş yasağının idari veya maddi hata ya da isim benzerliğinden kaynaklandığını düşündü. Haksız olarak verilen Türkiye'ye girişinin yasaklanması yönündeki idari işlemin iptalini istiyoruz" dedi.

BAKANLIK: DAVA RET OLSUN

İçişleri Bakanlığı da cevap dilekçesinde Macchi Natalie Chanel hakkında G-87 (Genel Güvenlik) tahdit kodu bulunduğunu belirtti. Bakanlık, jeopolitik konumu gereği Türkiye'yi çatışma bölgelerine geçiş yapmak için kullanan yabancıların ülkemize giriş yapmalarını ve ülkemizi güzergah olarak kullanmalarını önlemek amacıyla ve ülkede terör faaliyetlerinde bulunmalarını önlemek ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokacağı hususlarının bulunduğunu kaydetti. Bakanlık, Chanel'in Türkiye'ye giriş yasağının hukuka uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

MAHKEME: BELGE BİLGİ YOK

Ankara 1. İdare Mahkemesi 29 Haziran 2018 tarihli kararında Chanel'in Türkiye'yi çatışma bölgelerine geçiş için güzergah olarak kullandığına, uluslararası savaşçı olduğuna veya başka herhangi bir şekilde ülkemiz için güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair başkaca bir tespitin bulunmadığını belitti. Dosyada Avustralyalı kadının genel güvenliği tehdit ettiğine dair başkaca bir belge ve bilgi bulunmadığını belirten mahkeme kararında, "Bu nedenle hakkında konulan G-87 (Genel Güvenlik) kodunun dayanağının İçişleri Bakanlığınca ispatlanmadığı anlaşıldığından somut bir gerekçeye dayanmaksızın konulan Türkiye'ye giriş yasağının hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" dedi. Mahkeme işlemin iptiline karar verdi.

"BİRİ İNGİLİZCE 'BİZİMLE GELİYORSUN' DEDİ"

Telefonla bilgi veren Macchi Natali Chanel, İstanbul'a geldikten sonra sınırdışı ediliş hikayesini şöyle anlattı;

"Sidney'den 15 saatten fazla yolculuk yapmıştım. Uçaktan inenlerin pasaportlarını inceleyen bir grup adamı gördüm. Normal bir şey olabileceğini düşündüm. İçlerinden biri pasaportuma bakarak diğerleriyle konuşunca bana aceleyle yaklaştılar. Hala yorgun ama heyecanla doluydum. Biri İngilizce 'bizimle geliyorsun' dedi. Mideme sancılar girdi. Sivil polislerden oluşan grup, bavullarımı ararken, cep telefonumu alarak sorgulanmak üzere bir odaya götürüldüm. Bu yüzden beni havaalanından almayı bekleyen arkadaşımla iletişim kuramadım. Annemi haber veremediğim için endişelendim. Bu odada birkaç saatliğine gözaltına alındım. Türkiye'yi niçin ziyaret etmeye geldiğim, neden yalnız seyahat ettiğim, planlarımın ne olduğu soruluyordu. Neyi yanlış yaptığı ve nereye götüreceği hakkında hiçbir fikrim olmadığı için çok korktum. Neden gözaltına alındığım ya da neyi yanlış yaptığımı söyleyemediler"

"BİR ÇEŞİT SAKINCALI LİSTESİNDE OLDUĞUM SÖYLENDİ"

" Polislerden biri daha sonra, 'Üzgünüm, Türkiye'ye gelemezsin, seni geri göndereceğiz' dedi. Bir sonraki Sidney uçuşuna kadar başka bir odaya götürüldüm. Sidney'e geri döner dönmez zorlu yolculuğuma ve üzüntüme rağmen birtakım açıklamalarda bulunulması için hemen Türk Konsolosluğu'nu aradım. İsmimin kırmızı işaretlendiğini ve bir çeşit sakıncalı listesinde olduğum söylendi. Daha önce hiç Türkiye'ye adım atmamış bir kişi nasıl bu listede olurdu. Birkaç yıl geçmesine rağmen adım hala o listede kaldı. Sorunu mahkemeye götürdüm ve kazandığım için mutluyum"

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