Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı

AVUSTRALYA'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, kayak yaptığı Erciyes Dağı’na ve manzarasına hayran kaldı.Büyükelçi Marc İnnes-Brown, yılbaşı nedeniyle 3 gün önce Kayseri'ye geldi. Kentte ziyaretlerde bulunup, yöresel kahvaltı yapan Marc İnnes-Brown, Erciyes Dağı'na çıktı. Erciyes Kış Turizm Merkezi'nde 3 gündür kayak yapan Brown, ziyaretin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erciyes'e hayran kalan Brown, "Kayseri'deki güzel Erciyes Dağı. Ne kadar da harika bir manzara" dedi.