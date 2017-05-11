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Avukattan tepki çeken paylaşım

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - İZMİR Barosu'na kayıtlı avukat olan, memleketi Denizli'den geçen seçimde Ak Parti'den milletvekili aday adayı olan A.R.Y., Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Avukat A.R.Y., Denizli Cumhuriyet...

Avukattan tepki çeken paylaşım

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - İZMİR Barosu'na kayıtlı avukat olan, memleketi Denizli'den geçen seçimde Ak Parti'den milletvekili aday adayı olan A.R.Y., Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.
Avukat A.R.Y., Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından, Facebook hesabından, 'Bugün bir kez daha anladım ki ilahi adalette zaman aşımı yok. Masum insanları 3­5 çapulcunun iftirası ile tutukla, yuvaları dağıt, gerçek FETÖ'cüleri akla, ondan sonra kahraman olarak boy göster, Hesap günü çok yakın. Bize şah damarımızdan yakın olan Rabbime şükürler olsun' paylaşımında bulundu.
Denizli'de daha önce Pamukkale Üniversitesi'nin dışarıdan hukuk işlerini takip eden ve FETÖ/PDY'den tutuklu bazı akademisyenlerin avukatlığını yapan A.R.Y.'nin bu paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu.
Paylaşımın altına bir sosyal medya kullanıcısı 'Biri de çıkmış Rabbimin kandil mucizesidir diyor ya… Siz nasıl böyle merhametsiz oluyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. A.R.Y.'nin bu yoruma verdiği yanıtta ise 'Siz o kişinin masum bir kişiyi içeri attığını ve kanser olmasına rağmen Denizli'deki doktorlara talimat verdirip, tedavisini engellediğini ve o adamın 3 çocuğunun babalarının gözlerinin önünde ölüme an ve an yaklaştığına tanıklık ettiğini biliyor musunuz? Benim paylaşımlarımı beğenmiyorsanız lütfen sayfamı terk edin' mesajı göze çarptı.
Tepkilerin artması üzerine açıklama yapan A.R.Y., paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Özel sayfamda yaptığım paylaşımımda isim yoktu. Başsavcı Alper'i kastetmedim, bir yakınımı kastettim. Amaç dışına çıktı, yanlış anlaşıldı. Ben de Başsavcı Bey'in ölümüne bir insan ve hukukçu olarak üzüldüm. Paylaşım yanlış anlaşıldığı için kaldırdım" dedi.

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