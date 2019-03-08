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Avukatlar kadınlar için yürüdü

İZMİR Barosu avukatları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle cübbeleriyle yürüyüş gerçekleştirip, basın açıklaması yaptı. Alsancak’taki İzmir Barosu binası önünde bir araya gelen avukatlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar...

Avukatlar kadınlar için yürüdü
İZMİR Barosu avukatları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle cübbeleriyle yürüyüş gerçekleştirip, basın açıklaması yaptı.
Alsancak’taki İzmir Barosu binası önünde bir araya gelen avukatlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde cübbeli yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde sona eren yürüyüşün ardından basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Genel Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen, şunları söyledi:
"Ülkemiz açısından baktığımızda ise durum daha da içler acısı. Dünya Ekonomik Forumu'nun, 144 ülkede yaptığı araştırma sonucu hazırlanan Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2017 yılı raporuna göre Türkiye endeks sıralamasında 131'inci sırada. Yani ülkemizde kadın erkek eşitliği yok. Türkiye’de kadınlar, ev içi bakım emeğini üstlenmek zorunda bırakılarak, işgücü piyasasının tüm yükünü ücretsiz olarak üstlenmiş durumdalar. Ülkemizdeki bu eşitsizliğin yarattığı en yakıcı sorun ise kadına yönelik şiddet olarak karşımıza çıkıyor. 2018 yılında, Türkiye’de erkekler tarafından, 440 kadını öldürüldü, 188 kadın cinsel tacize, 61 kadın tecavüz uğradı. 347 çocuk, erkekler tarafından istismara uğradı ve aralarında kız çocuklarının da bulunduğu 516 kadın, seks işçiliğine zorlandı. Kadınların eve mahkûm edilerek uğradığı ekonomik şiddetin ise herhangi bir istatistiği yok. Gün geçmiyor ki evde, sokakta, okulda, işyerinde kadınlar şiddetin herhangi bir türüne maruz kalmasın. Biz, İzmir Barosu olarak 8 Mart vesilesiyle siyasi iktidardan, göstermelik imzalar atmak yerine, bu alandaki tüm kamu kurumları ve kadın örgütleriyle işbirliği yaparak kadına yönelik şiddete ve cinsiyet ayrımcılığına dair tüm etkin ve uygulanabilir önlemleri almasını talep ediyoruz. İzmir Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de kadın hakları merkezimizle ve tüm meslektaşlarımızla itaat etmeyen, direnen ve mücadele eden kadınların yanında olacağımızı, haklarımızın ve hak ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi duyururuz. Yüzyılları alan mücadele ile ülkemizde ve dünyada birçok hak elde etmiş ve eşitlik mücadelesiyle insanlık tarihinde ışık olmuş tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz."
Açıklamanın ardından yürüyüş sona erdi.

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